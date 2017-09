La banda del Wenonah High School, pide la ayuda de la comunidad para substituir sus viejos uniformes

19 de septiembre de 2017 – Birmingham, Alabama – Agencias.

La Escuela Secundaria Wenonah, está celebrando su aniversario número 100 este año, pero hay una especial atención en los Wenonah Marching Dragons.

La banda ha sido invitada para actuar, en el Memorial Day Parade en Washington D.C. el próximo año, pero es posible que no puedan participar porque ahora mismo no pueden cumplir con el requisito del uniforme.

Los uniformes de la banda, tienen típicamente una vida útil de 8 a 12 años. La banda Wenonah no ha tenido uniformes nuevos desde 1997.

Imagínese actuar delante de una multitud y escuchar sus pantalones rasgándose en un lugar menos que el ideal. Eso ha sucedido a los Dragones Marchando en varias ocasiones.

Ahora, el director de la banda de la escuela y los alumnos de la escuela, están tratando de recaudar $ 10.000 dólares para uniformes nuevos.

“Esto hace que los niños sientan que no son parte de una banda de programa completo”, dijo DeWayne Moore, director de la banda de Wenonah. “Cuando van a las competiciones y van a los juegos y la banda atraviesa el campo con sus uniformes en el medio tiempo, es justo lo que hace la diferencia”.

La asociación de antiguos alumnos ya ha recaudado $ 4,000 dólares, pero dicen que es crucial que la comunidad ayude.

“Cuando una persona se ve bien se siente bien, se siente orgullosa y sube su autoestima”, dijo Walter Wilson de la Asociación de Alumnos.

En este momento, la banda tiene cerca de 100 miembros, en comparación con los 60 miembros el año pasado. El interés es definitivamente allí – sólo necesitan los uniformes.

“Nos hablan de no tener uniformes todos los años desde que he estado aquí”, afirmó un integrante antiguo de la banda. “Hemos sido principalmente la única banda sin uniformes, lo que es un poco triste para mi, que es mi 12 º año de grado y no tuve la oportunidad de marchar con uniformes.”

Si usted quisiera sumarse a los esfuerzos de la escuela secundaria, por reunir dinero para los uniformes, puede enviar donaciones a P.O. Box 28373 Birmingham, AL 35228, ó donar en su página GoFundMe aquí: https://www.gofundme.com/xwk28r8