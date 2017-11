La contaminación en Nueva Delhi supera diez veces el límite recomendado

La capital india, de 22 millones de habitantes, se encuentra en situación de emergencia medioambiental desde hace una semana. A la espera de la lluvia, las escuelas han vuelto a abrir sus puertas

13 de noviembre de 2017 – Nueva Delhi – Agencias.

La capa tóxica de contaminación sobre la capital de la India, Nueva Delhi, ha superado este lunes diez veces el límite recomendado, lo que ha agravado la emergencia medioambiental declarada en la ciudad hace una semana. Nueva Delhi, que cuenta con 22 millones de habitantes, ha estado cubierta durante los últimos días por una espesa capa de aire gris. Durante la jornada de este lunes, la Embajada estadounidense en el país ha contabilizado niveles de contaminación del aire de 495, cuando el límite de lo que sería asumible se encuentra en 50.

La oficina meteorológica del país ha informado de que las lluvias pronosticadas para los próximos tres días podrían ayudar a despejar la contaminación, provocada por las quemas ilegales de cultivos en las zonas agrícolas de los alrededores de Nueva Delhi, el uso generalizado de vehículos en una ciudad con un sistema de transporte público deficiente y el polvo que generan las actividades de la construcción.

“Es probable que llueva levemente en los estados que rodean Nueva Delhi durante los próximos tres días y esto podría provocar un cambio en el patrón de vientos en la región”, ha dicho Charan Singh, un científico del Departamento Meteorológico de India, quien ha añadido que “la contaminación empezará a disminuir” a partir del martes. Sin embargo, Skymet, la única agencia meteorológica privada en la India, ha asegurado que la densa contaminación continuará sobre Nueva Delhi y el área que circunda la ciudad durante, al menos, los próximos dos días.

El Tribunal Supremo deberá atender la petición de un abogado en la que se solicita que las autoridades aborden la “intolerable e insoportable contaminación del aire”.

Los altos niveles de contaminación pueden provocar ataques de corazón, cáncer o enfermedades respiratorias. Los niveles de contaminación del aire se han mantenido constantemente en una categoría “peligrosa”, a pesar de las medidas emprendidas por el Gobierno, como reducir a la mitad el número de obras que se realizan en la ciudad, restringir el tráfico de vehículos o incrementar el precio de los aparcamientos para fomentar el uso del transporte público.

Las autoridades de India anunciaron el viernes que el Gobierno planeaba rociar agua en la ciudad desde una altura de 100 metros para tratar de combatir la capa tóxica de contaminación. “La aspersión de agua es la única manera de reducir los peligrosos niveles de contaminación”, aseguró la ministra de Medio Ambiente, Shruti Bhardwaj. Sin embargo, la medida no ha tenido el efecto esperado y, según ha informado un miembro de la Junta Central de Control de la Contaminación, Prashant Gargava, “el Gobierno puede hacer poco más”. Gargava, quien gestiona el control de la calidad del aire, ha añadido que ahora “hay que esperar a que la lluvia limpie la atmósfera”.

Según el Panel Central de Control de la Polución, cualquier cifra por encima de 100 es poco saludable, por lo que, a este nivel tan alto, incluso las personas saludables se verán afectadas, mientras que aquellas que ya padecen enfermedades estarán aún más perjudicadas.

“Cada segundo que pasa estamos haciendo daño a nuestros pulmones porque no podemos dejar de respirar”, ha dicho el jefe del Departamento de Cirugía de tórax y pulmón en el Hospital Sir Ganga Ram, Arvind Kumar.

El Gobierno central y el federal han decidido reabrir los colegios este lunes, después de que hayan permanecido cerrados durante los últimos días. La decisión, no obstante, aumentará previsiblemente el número de vehículos en las carreteras.

Aarti Menon, un profesor de una escuela de primaria en Nueva Delhi, ha contado que su familia lleva mascarillas incluso dentro de casa. Por su parte, Menon, la madre de dos adolescentes, considera que “no todo el mundo puede afrontar la compra de un purificador de aire o un coche con aire acondicionado”. “Estamos viviendo en el infierno”, ha contado a Reuters.

Una organización no gubernamental con sede en Nueva Delhi, TARA Homes for Children, que ayuda a 60 niños sin recursos, ha informado de que estaba buscando donaciones para comprar al menos cinco purificadores de aire. “Algunos de los niños tienen problemas respiratorios y no pueden ir a la escuela”, ha dicho un voluntario de la ONG.