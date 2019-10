La educación virtual

17 de octubre de 2019 – por: El Director.

Así como vemos los cambios en todos los campos debido a los avances tecnológicos, no podíamos menos de lo que pudiera ocurrir con la educación y en este importantísimo segmento se vislumbras grandes cambios que modificaran la forma como aprenderán estos pequeñines que empiezan la educación. Realmente no sabemos cómo será en 5, 10 o más años, pero si de seguro no será como es ahora ni mucho menos como nos ensenaron a nosotros, Ya se empiezan a ver cambios fantásticos en lo que podemos denominar como Escuelas virtuales: y podemos aventurarnos a preguntarnos: ¿Es el futuro de la educación pública de Alabama en línea?

Refiramos a nuestro estado, donde ya se comienza con este tipo de educación

Escuelas virtuales de Alabama

Más de 5,400 estudiantes de escuelas públicas en Alabama hoy obtienen su educación completamente a través de una conexión de computadora. Los padres de los estudiantes matriculados en escuelas virtuales dicen que está funcionando mejor para sus hijos: no más preocuparse por mantenerse al día y no más bullying porque sus hijos no encajan con la multitud “in”.

Comentarios de padres que tienen sus hijos en este novedoso sistema educativo hablan de las bondades de este tipo de educación en línea, no se preocupan por lo que los demás hacen, ni de las presiones de los grupos, ellos ganan en confianza por lo que están aprendiendo u-y su horario no esta encajonado dentro de un hre=ario inflexible, por el contrario ya que su hpra de inicio la definen sus padres y estos jóvenes aprenden a valorarse como individuos.

Pero, la práctica creciente plantea nuevas preguntas. Si bien muchos padres parecen contentos con la configuración del hogar y el horario flexible, hay preguntas sobre qué tan bien están aprendiendo los estudiantes.

En todo el país, hay 501 escuelas virtuales de tiempo completo en 35 estados. Inscribieron poco menos de 300,000 estudiantes durante el año escolar 2017-18, según una investigación realizada por el Centro Nacional de Políticas Educativas en Colorado.

Como todo cambio que se hace, trae obstáculos, siempre habrá gente racio a los cambios, y el campo educativo no es la excepción, el acostumbrarse al entorno de aprendizaje, cómo acceder a las lecciones, cómo comunicarse con los maestros y cómo guiar a mis hijos cuando necesitaban ayuda son algunos de los obstáculos con que se enfrentan los padres y alumnos de estas escuelas virtuales “.

Pero el concepto general de los padres es que nuestros hijos estarán mejor preparados para las responsabilidades que conllevan los cursos universitarios y los entornos laborales, todos coinciden que mejor que cuando ellos tenían sus edades.

Alabama ahora tiene cinco escuelas virtuales, donde todo el trabajo escolar se realiza en línea. A diferencia de las escuelas físicas, estas escuelas virtuales no tienen líneas de zona. Pueden y aceptan estudiantes de otros distritos escolares de todo el estado.

Los tres principales son: la Academia Virtual de Alabama de Eufaula, la primera de su tipo en el estado; La escuela virtual del condado de Limestone también conocida como Alabama Connections Academy; y la escuela innovadora Genesis del condado de Conecuh. Una quinta escuela virtual en todo el estado, Alabama Destination Career Academy, acaba de abrir en agosto para estudiantes de jardín de infantes a noveno grado con planes de expandirse al grado 12, y se ofrece a través de las escuelas de la ciudad de Chickasaw en el condado de Mobile.

Es lógico pensar que la escuela virtual cuesta menos que operar un edificio de ladrillo y mortero. En la escuela virtual, se evitan los costos relacionados con el edificio, el transporte y las comidas escolares, que pueden sumar más del 30% del costo total para educar a un estudiante en un edificio escolar. Pero las diferencias son considerables si se cree en las cifras recientes de gastos.

Según cifras recientes, el condado de Limestone gastó solo $ 969 por estudiante virtual y el condado de Conecuh gastó solo $ 726 durante el año escolar 2017-18. Eso se compara con un promedio anual de $ 9,425 por estudiante para todas las escuelas en Alabama durante el mismo período de tiempo. Eso sugiere que Conecuh podría educar a unos 13 estudiantes virtuales por el costo promedio de enviar a un solo estudiante a una escuela del vecindario.

La educación virtual es una alternativa que a la larga se impondrá como todo lo que lleva tecnología en este acelerado mundo, pero también en este comienzo debemos decir que la escuela virtual no es para todos. Los estudiantes deben ser organizados, independientes y motivados, por otra parte, las familias deben proporcionar la computadora portátil o de escritorio y la conexión a Internet debe ser de alta velocidad y confiable.

La Escuela Virtual es una opción a considerar para todos los padres

