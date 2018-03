Las encuestas ponen a Duque a la cabeza de la carrera presidencial en Colombia

El candidato del Centro Democrático sube en los sondeos. Aventaja a su rival Gustavo Petro en 16 puntos, aunque todavía restan ocho semanas hasta la primera vuelta

27 de marzo de 2018 – Agencias.

Los sondeos en Colombia han cambiado bruscamente desde las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo. Ahora aparece en primer puesto Iván Duque, el candidato del partido del expresidente Álvaro Uribe. El promedio de sondeos le otorga alrededor del 42% de los votos, bien por delante de Gustavo Petro, que rondaría el 26%. A más distancia aparecen Sergio Fajardo (11,5%), Germán Vargas Lleras (7%) y Humberto de la Calle (4%).

El voto de derechas parece haberse coordinado en torno a Duque y contra Petro, que es el candidato fuerte por la izquierda. Duque podría haber convencido a simpatizantes de otros candidatos, tanto de sus rivales en la consulta que ganó el 11 de marzo —Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez—, como de Germán Vargas Lleras, el otro representante más escorado a la derecha, que ha caído dos puntos desde entonces. Pero además Duque puede haber logrado el apoyo de votantes hasta ahora indecisos o no declarados.

Sin embargo, no hay ahora mismo ningún candidato en disposición de ganar en primera vuelta. Ni siquiera el propio Iván Duque, quien aún se encuentra lejos del 50% necesario para lograr tal hazaña. Hoy por hoy, la baza del Centro Democrático está asegurando su plaza en segunda vuelta, pero no por el momento no está en disposición de evitársela. La pregunta, por tanto, parece ser quién acompañará a Duque en la elección definitiva del 17 de junio. Petro es el mejor posicionado según todas las encuestas. Pero su aparente estancamiento indica que no logra sumar todo el voto ajeno al uribismo. Tanto él como Fajardo y De La Calle muestran una evolución plana, con lo que el 40% de voto de centro e izquierda se mantiene repartido igual que hace un mes. Vargas Lleras, por su lado, cae a un 6,9% pero sin desaparecer completamente.

Este promedio de sondeos agrega las últimas encuestas de las casas de referencia en Colombia. El promedio toma en cuenta el tamaño de la muestra, la encuestadora y la fecha, tal y como se explica en la metodología. En la media actual hemos dato muy poco peso a los sondeos anteriores a las elecciones legislativas, porque, como se presumía, han supuesto un cambio brusco en la estructura del voto.

Como ya explicamos hace unas semanas, es necesario leer estas estimaciones con cautela. A dos meses de la primera vuelta, la elección presidencial se presenta todavía incierta. La experiencia de otros comicios dice que los sondeos pueden cambiar y hasta dar bandazos. Además no podemos olvidar que los sondeos en Colombia han sido poco precisos en el pasado y eso obliga a tomar sus pronósticos con cuidado. El error absoluto medio (MAE) de las encuestas en las elecciones 2010, 2014 y 2016 fue de 5,7 puntos por candidato. Eso significa que errores de más menos siete puntos serán frecuentes y que errores de hasta 14 puntos no pueden descartarse ni siquiera el último día.