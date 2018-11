Lo que nos dejan las recientes elecciones

8 de noviembre de 2018 – por: El Director.

Como todos ya sabemos en estas elecciones de mitad de término, se renovaron los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de gobernadores de varios estados y legisladores locales. Los resultados que eran de alguna forma esperados, dejaron en manos de los demócratas el control de Cámara de Representantes, o sea, regresó a manos del partido azul y esto significa que le permitirá frenar muchas de las medidas de Trump.

Por otra parte, los republicanos han conservado la mayoría en el Senado. Lo que entre otras cosas impediría un supuesto “impeachment” en contra del presidente, del que los demócratas han tratado de encontrar eco en el Congreso.

Lo que si dejaron en claro estas elecciones es que el país se encuentra muy dividido, aunque como dijo un analista político “para saber que el país esta muy dividido, no se necesitaría las elecciones” y esto es no es de ninguna manera saludable para el país.

Aunque en parte los resultados eran los esperados, no fueron suficientes para proclamar una victoria abrumadora, por parte de los demócratas.

Muchos de los votantes no lo hicieron por los demócratas movidos por sus creencias religiosas, políticas a favor del aborto, del matrimonio entre homosexuales, van en contravía de muchos de los cristianos que no ven con buenos ojos estas políticas desde su unto de vista moral, así no estén muy de acuerdo con las políticas de Trump, pesan más sus creencias y lo que enseñan sus libros sagrados que sus decisión política y son muchos los cristianos y de otras religiones que rechazan estas uniones gay y son definitivamente provida.

Por otra parte, como dato curioso, el 60% de los latinos que son ciudadanos, prefieren a Trump y sus políticas económicas, de empleo, de impuestos, de la baja en las medicinas y de seguridad, muy al contrario de lo que muchos pensarían que por ser inmigrantes y latinos se verían muy afectados por las políticas en contra de los inmigrantes, pero al parecer, esa no ocupa el primer puesto entre sus preferencia a la hora de emitir su voto.

Lo cierto es que si no se busca una manera de trabajar en conjunto, republicanos y demócratas, Estados Unidos se vería muy afectado y se estancaría legislaciones que pudieran favorecer al país; aunque ya se ven gestos de buena voluntad, como el de Nancy Pelosi, posible líder de la Cámara de Representantes, invitando al los republicanos a trabajar en conjunto y por parte del Presidente Trump, llamándola para felicitarla por el triunfo en la Cámara, pudiera ser que eso se diera por el bien del país Pero me pregunto: ¿será eso posible en temas que claramente podrían incidir fuertemente en las próximas elecciones presidenciales? Por ejemplo, si se llegara a un acuerdo en una reforma migratoria y se llegara al fin a conseguir una, ¿a quién favorecería este extraordinario logro? Definitivamente a Trump y que seguro, le daría el pase para una próxima estadía por otros cuatro años en la Casa Blanca, ¿estarían entonces los demócratas dispuestos a sacrificar tanto? No lo creo, eso de trabajar juntos, puede que sea factible en temas que no signifiquen un sacrificio político, pero en temas relevantes veremos un juego que ya presenciamos en tiempos de Obama, proyectos que van de la Cámara de Representantes al Senado y de vuelta esa, hasta que se termina archivada “esta grande propuesta” por no lograr un consenso en ambas cámaras.

Por lo tanto, veremos a partir de enero un escenario de negociaciones con el tire y afloje en el Congreso, donde cada partido quiere conseguir el mejor partido en la negociación.

Pero aparte de estas reñidas elecciones, pasaron varias cosas por primera vez la noche del martes en las urnas estadounidenses: mayoría de mujeres llegan al Congreso, también gana el primer candidato a gobernador abiertamente homosexual. Los latinos marcaron un récord: tienen la congresista más joven de la historia. Las legislativas marcaron también varios hitos históricos en EE.UU., al incorporar las primeras mujeres musulmanas e indígenas en el Congreso, además, algunos cargos políticos serán a partir de hoy ocupados por primera vez por mujeres de origen latino o de ascendencia afroamericana.

Veremos cómo será su desempeño a lo largo de los próximos dos años antes de las presidenciales.

El Director

Ing. Jairo Vargas

jairo@latino-news.com

Latino News, LLC