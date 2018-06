Medios de EE UU deniegan el acceso a sus webs desde la UE por la protección de datos

‘Los Angeles Times’ , ‘Chicago Tribune’ y ‘New York Daily News’, entre otros, quedan vedados para los lectores que se conectan desde Europa

1 de junio de 2018 – Agencias.

Si usted se encuentra en la Unión Europea y quiere mantenerse informado sobre qué pasa en Estados Unidos con las noticias del Los Angeles Times, le espera una mala sorpresa. Desde el pasado viernes, día de la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), las páginas web de este y otras decenas de medios estadounidenses tienen el acceso restringido para los usuarios que se conectan desde la UE. Entre los diarios a cuyas webs no se puede acceder están Chicago Tribune, New York Daily News y The Baltimor Sun, de propiedad, tal y como el periódico californiano, de la compañía Tronc. También Lee Enterprises, otra empresa que gestiona distintos medios de comunicación de EE UU, deniega el acceso a sus páginas web para los lectores que intentan acceder desde Europa.

“Por desgracia, actualmente nuestra página web no está disponible en la mayoría de los países europeos. Estamos trabajando para evaluar opciones que nos permitan garantizar nuestra oferta completa de productos digitales para el mercado europeo. Seguimos en la búsqueda de soluciones técnicas adecuadas para que nuestro prestigioso periodismo siga llegando a todos los lectores”. Este es el mensaje que aparece al intentar conectarse con la página web de alguno de los diarios del grupo Tronc. La compañía tiene su sede en Chicago y es propietaria de medios ubicados en distintas ciudades estadounidenses.

El mensaje con el que Lee Enterprises avisa a los usuarios de la UE de que no podrán acceder a los contenidos de sus medios es parecido. En el caso de esta compañía, que controla a 46 medios, está denegado el acceso incluso a la propia página web oficial de la compañía. “Hemos detectado que usted está intentando acceder a esta página desde uno de los países del Espacio Económico Europeo (EEE), que incluye la Unión Europea, en la que se aplica el Reglamento General de Protección de Datos. Por esa razón, en estos momentos el acceso a la web no está garantizado”, reza el comunicado de Lee Enterprises. No solo estas dos compañías han restringido el acceso a sus webs para la Unión Europea. El problema afecta también a los usuarios de Instapaper, servicio de Pinterest que permite guardar contenidos webs para leerlos en un segundo momento.

El RGPD, que entró en vigor el pasado 25 de mayo tras ser aprobado en 2016, garantiza a los usuarios que se encuentran en la Unión Europea más protección de sus datos personales. Para ello, la administración pública y las empresas están obligadas a cumplir con requisitos más estrictos sobre el tratamiento de esos datos. Entre las nuevas exigencias están incluidos mensajes más claros para informar a los usuarios sobre cómo se entiende manipular las informaciones personales sobre ellos, el respeto de la voluntad del propietario si no quiere autorizar el tratamiento de sus datos y la contratación de un delegado de protección de datos en las empresas que hacen de los mismos un uso masivo de alto riesgo.

Más sanciones para quien incumple el RGPD

El reglamento prevé multas para las empresas que incumplan la nueva normativa de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación global. La Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) recuerda que el ámbito de aplicación del nuevo reglamento no se limita al espacio físico de la Unión Europea. Las sanciones pueden interesar también a “aquellos responsables y encargados que, si bien no se encuentran establecidos en la Unión, realizan tratamientos derivados de una oferta de bienes o servicios destinados a ciudadanos de la Unión o como consecuencia de una monitorización y seguimiento de su comportamiento”, explica la AGPD.

Borja Adsuara, experto en protección de datos y privacidad, afirma que en Estados Unidos las normas de protección de datos personales son menos exigentes que en la Unión Europea y por lo tanto para compañías como Tronc y Lee Enterprises podría ser más rentable perder a los usuarios europeos antes que conformarse con el RGPD. Adsuara recuerda además que desde 2016 está en vigor un acuerdo entre EE UU y UE, llamado Privacy Shield, que regula la exportación desde Europa a Estados Unidos de datos personales con fines comerciales.

Este acuerdo obliga a las empresas estadounidenses a mantener los estándares de gestión y control de los datos tal y como imponen las normas europeas, que a partir de el pasado viernes son más estrictas por la entrada en vigor del nuevo reglamento. Medios de comunicación han preguntado a Tronc y Lee Enterprises por qué no es posible acceder a las webs de sus medios desde Europa. Tronc ha contestado con el mismo mensaje que aparece en las páginas de sus medios. Lee Enterprises hasta el momento no ha ofrecido una respuesta.

Otros grandes medios de comunicación de Estados Unidos, como la CNN, The New York Times y The Washington Post, sí permiten el acceso a sus páginas webs. En el caso del diario de la capital, al conectarse al sitio web aparece un largo mensaje para informar a los lectores sobre las obligaciones que impone el RGPD. Para seguir con la lectura hay que aceptar las condiciones de privacidad.

Pese a que el acceso a las páginas del Los Ángeles Times y otros medios desde Europa no esté permitido, no es imposible entrar en sus webs. Algunas empresas de seguridad informática, como Nord VPN, ofrecen herramientas para superar el bloqueo de las páginas. Eso sí, siempre que el usuario esté consciente de que quien gestiona esas páginas podría manejar sus datos sin conformidad con el grado de protección de datos exigido en la UE.

Una de las ofertas es utilizar un sistema VPN, que permite al usuario conectarse a una determinada web con un servidor de otro país, donde el acceso no esté denegado. Marty P. Kamden de Nord VPN explica que este sistema es barato (vale unos siete dólares al mes) y permite encriptar los datos del usuario para que estén escondidos a terceros. También existen opciones de VPN parcialmente gratuitas que ofrecen una cantidad limitada de tráfico sin costes. Los expertos alertan de que no siempre tienen prestaciones y condiciones de seguridad óptimas.