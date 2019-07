Trump afirma que EE UU dejará de tratar con el embajador británico que insultó a su Gobierno

Kim Darroch tachó de “disfuncional” e “inepta” la Administración estadounidense, según unos correos recién filtrados

8 de julio de 2019 – Washington – Agencias.

Donald Trump ha anunciado este lunes que su Gobierno no seguirá tratando con el embajador británico en Washington, Kim Darroch, después de que se filtraran unos correos en los que el diplomático tachaba a la Administración estadounidense de “inepta” y “disfuncional”, entre otros ataques. “No conozco al embajador, pero no cae bien ni está bien considerado en Estados Unidos. No seguiremos tratando con él”, escribió Trump la tarde de este lunes en su cuenta de Twitter, sin aclarar el grado de ruptura de relaciones que eso significa mientras el Reino Unido no lo releve.

Con la filtración de decenas de correos y telegramas de Darroch, se conoció su cruda visión del Ejecutivo de Trump: “No estimamos que esta Administración llegue a ser en algún momento más normal, menos disfuncional, menos impredecible, menos desgarrada internamente, menos desastrosa e inepta”, decía en un cable de 2017, publicado este fin de semana en el Daily Mail. También se refiere el funcionario a la reciente visita oficial de toda la familia Trump al Reino Unido. Dice que el neoyorquino quedó “deslumbrado” por la pompa con que fue recibido, pero que eso no debe llevar a error: su política sigue siendo la de “América, primero”.

El republicano, claramente molesto, cargó con la culpa a la primera ministra, Theresa May. “La buena noticia —dijo— es que el maravilloso Reino Unido pronto tendrá un nuevo primer ministro. Aunque disfruté de veras la magnífica visita de Estado, ¡fue la Reina quien más me impresionó!”. Recuerda, de hecho, que ha sido muy crítico con cómo May gestionó el Brexit, “el desastre que ella y sus políticos han creado”. “Le dije cómo debería hacerlo, pero decidió hacerlo de otro modo”, señala incluso, sin concretar cómo cree él que debe salir el Reino Unido de la crisis política.

Darroch tampoco habla bien de la capacidad personal de Trump. “Deben explicársele las cosas de un modo muy simple, muy directo”, dice, si bien, le ve con posibilidades de repetir mandato. “Trump puede resurgir de las llamas, vapuleado pero intacto, como Schwarzenegger en la escena final de Terminator”, ha escrito en uno de esos cables. El Ministerio de Exteriores británico ha abierto una investigación para aclarar el origen de la filtración.