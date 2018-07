Trump, dispuesto a reunirse con los líderes de Irán “sin precondiciones”

El mandatario abre una puerta de diálogo después de un cruce de amenazas con su homólogo de Irán

30 de julio de 2018 – Washington – Agencias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado dispuesto este lunes a reunirse con los líderes de Irán “cuando ellos quieran” y “sin precondiciones”, una semana después del cruce de amenazas entre ambos países. Cuando se le preguntó al republicano en una conferencia de prensa en la Casa Blanca si celebraría un encuentro con su homólogo iraní, Hasan Rohaní, Trump respondió, abriéndose de brazos: “Me reuniría con cualquiera. Creo en las reuniones”.

“Si quisieran verme, definitivamente me reuniría con Irán. No sé si aún están listos”, aclaró Trump, no dejando escapar la oportunidad de debilitar a su contrincante. Aclaró que el acuerdo nuclear con Irán alcanzado en 2015 se acabó por ser “un desperdicio de papel”, pero que estaría abierto a conversar una solución “significativa”, agregando que sería bueno para Estados Unidos, Irán y el mundo.

La respuesta de Trump llega tras una semana de máxima tensión entre Washington y Teherán. El presidente estadounidense advirtió el pasado domingo a su homólogo iraní de consecuencias “que muy pocos han sufrido a lo largo de la historia” después de que este le avisara de que un conflicto con Irán sería “la madre de todas las guerras”.

Trump anunció en mayo la retirada de EE UU del acuerdo nuclear alcanzado en 2015 entre seis potencias y Teherán. El republicano, como casi todo su partido, considera que el pacto, emblema de su predecesor, el demócrata Barack Obama, es insuficiente porque no aborda el apoyo de Irán a grupos terroristas o sus injerencias regionales.

Irónicamente la voluntad de Trump de reunirse con líderes de países enemistados -como hizo en junio con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, recuerda a la de Obama. El demócrata se reunió en 2015 con el entonces presidente cubano, Raúl Castro, poniendo fin a medio siglo de enfrentamiento con La Habana. Y si bien nunca sostuvo un encuentro con Rohaní, sí tuvieron una histórica conversación telefónica en septiembre de 2013 para crear “una nueva relación”. Fue el primer contacto directo entre los presidentes de Estados Unidos e Irán desde la Revolución Islámica de 1979. Estados Unidos cortó la relación diplomática con Irán 1980, después de la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán que duró 444 días.