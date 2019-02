1 de febrero de 2019 – Por: El Director.

Para quienes venimos a esta bella patria de libertades de países del trópico o un poco más alejados de la línea ecuatorial, no podemos siquiera imaginarnos temperaturas de 50 ó 60 grados centígrados bajo cero, de pronto lo más frio apenas roce la congelación: cero grados, que con alguna extrañeza pudiera ocurrir en una friísima noche decembrina o de comienzo de año, eso sería lo máximo que pudiera ocurrir en nuestras alegres naciones tropicales, pero semejante frio no podemos imaginarlo, menos poder soportarlo.

Y que es lo que se ha denominado el Vórtice Polar, quizás muy promocionado en una excelente película hollywoodense “The Day After Tomorrow (2004)” donde un Vórtice Polar prácticamente acaba con los seres vivos, con excepción de una especie de Arca de Noé, llena de animales, plantas y seres humanas con especiales cualidades y dinero, empotrada en el Tibet, tiene por objetivo perpetuar la raza humana y algunas especies útiles.

Lo cierto es que este Vórtice Polar que ha llegado y congelado a casi el 80% de EE. UU ya ha dejado varios muertos y es que hace tanto frío en algunas partes del país que, incluso el servicio postal está abandonando su conocido eslogan: “Ni nieve, ni lluvia, ni calor, ni penumbra de la noche”, a suspender la entrega de correo en partes de al menos 10 estados. USPS dijo que no se enviará correo a partes de Michigan, Iowa, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Pennsylvania y Dakota del Norte y del Sur, ya que las temperaturas descienden a niveles peligrosos. Eso nos dice de las extremadas bajas temperaturas que golpean sobre todo los estados del Noreste.

Aunque no tan de ciencia ficción como el de la película, si nos abre la mente a preguntarnos si es posible enfrentarnos a algo así tan apocalíptico.

¿Qué es un vórtice polar? ¿Cuál es la temperatura más baja registrada en los Estados Unidos?

Un vórtice polar es un área de baja presión, esencialmente una gran extensión de aire frío en remolino, que está estacionado sobre regiones polares, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.Durante el invierno, el vórtice polar en el Polo Norte se expande, enviando aire frío hacia el sur. Eso es lo que está experimentando ahora parte de los Estados Unidos.

Un vórtice polar siempre existe cerca de los polos, pero se debilita en el verano y se fortalece en el invierno. Muchas veces durante el invierno en el hemisferio norte, el vórtice se expandirá, enviando aire frío hacia el sur con la corriente en chorro, según NOAA. Ocurre con bastante frecuencia y, a menudo, se asocia con grandes brotes de aire ártico frígido en los EE. UU.

¿Cuál es la temperatura más fría reportada en los Estados Unidos?

La temperatura más fría jamás registrada en los EE. UU. Fue en Alaska: 80 grados bajo cero el 23 de enero de 1971 en Prospect Creek, en el centro de Alaska, según The Weather Channel. La temperatura más fría registrada en los EE. UU. contiguas es de 70 grados bajo cero, medida en Rogers Pass, Montana, el 20 de enero de 1954.

Todos los estados de los EE. UU. Continentales han visto caer las temperaturas por debajo de cero en algún momento. La temperatura más fría de Alabama fue de 27 grados bajo cero registrada el 30 de enero de 1966. El único estado que no ha visto temperaturas bajo cero es Hawái. Su temperatura más fría fue de 12 grados registrada en el Observatorio de Mauna Kea, que se encuentra a una elevación de 13,796 pies, el 17 de mayo de 1979.

Lo anterior nos muestra, que fenómenos como el actual que nos cubre con su manto de congelamiento, ya ha sucedido antes y volverá a suceder en el futuro, por lo tanto; no hay que sentirnos extrañados, ni hacer conjeturas terroríficas, lo que si debemos tener muy en cuenta son las recomendaciones de los centros médicos, de FEMA y cubrirnos muy bien, protegernos los ojos y mejor, no salir si no es realmente necesario y menos realizar actividades a la intemperie.

Menos mal este cambio tan drástico en las temperaturas no dura y dentro de unos pocos días volveremos al invierno normal que, aunque frio, no nos coloca en un mortífero Vórtice Polar.

Por lo pronto, reciban un saludo muy caluroso de su Periódico Latino.

