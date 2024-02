Joven de 17 años arrestado en Pelham por asesinato

12 de febrero de 2024 – PELHAM, Alabama – Agencias.

Un joven de 17 años, que tenía una orden de arresto activa por asesinato en el condado de Montgomery, fue arrestado en Pelham el domingo.

Según el Departamento de Policía de Pelham, un adulto y ocho menores llegaron al campus de Church of the Highlands en Helena Road, en dos vehículos separados. Un voluntario de la iglesia estaba transportando a la gente desde sus vehículos al edificio y vio que uno de los niños tenía un arma de fuego en la cintura. El voluntario le dijo que no podía tener el arma dentro de la iglesia.

El niño salió del transporte y metió el arma de fuego en un vehículo. El adulto y los otros siete menores salieron del transporte. Una de las menores conducía un vehículo que contenía el arma de fuego y regresó unos minutos después.

Los agentes de policía de Pelham se pusieron en contacto con el joven de 17 años que tenía el arma de fuego. El PPD declaró que tenía una orden de arresto activa por asesinato en el condado de Montgomery. Los agentes de policía de Pelham detuvieron al joven de 17 años sin incidentes. Los agentes de policía de Pelham descubrieron el arma de fuego poco después, entre los arbustos al otro lado de la propiedad de la iglesia.

El PPD está investigando con el Departamento de Policía de Montgomery. La policía de Pelham afirmó que la investigación preliminar no ha revelado ninguna amenaza en la zona.