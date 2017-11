Serie de Preparación de Impuestos: Planifique para la temporada de impuestos de 2018 y evite retrasos en reembolsos

7 de noviembre de 2017 – Washington – IR-2017-185SP.

El Servicio de Impuestos Internos, IRS, informó hoy a los contribuyentes acerca de los pasos que pueden tomar ahora para garantizar que su declaración de impuestos de 2017 se procese sin problemas y a la vez evitar un retraso en su reembolso el próximo año. Además, el IRS tienen una página especial en su página web con pasos a tomar ahora para la temporada de impuestos de 2018.

Reúna documentos

El IRS urge a todos los contribuyentes a presentar una declaración completa y precisa al asegurarse que tienen todos los documentos que necesitan antes de presentar su declaración y que incluye su declaración de 2016. Esto también incluye los formularios W-2 de empleadores, los formularios1099 de bancos y otros pagadores y los formularios 1095-A del Mercado para aquellos que reclaman el crédito tributario de prima. Hacer esto ayudará a prevenir retrasos en reembolsos y la necesidad de presentar una declaración enmendada más adelante en la temporada. Asegúrese de que cada empleador, banco u otro pagador tenga una dirección postal actual.

Normalmente, estos formularios comienzan a llegar en enero. Asegúrese de revisarlos cuidadosamente, y si alguna de la información que se muestra es incorrecta, comuníquese con el pagador para una corrección.

Los contribuyentes deben guardar una copia de la declaración de impuestos del año pasado (año tributario 2016) y todos los documentos de apoyo por un mínimo de tres años. Esto facilita el proceso de completar una declaración de 2017. A menudo, los contribuyentes que usan un producto de software por primera vez necesitan su monto de ingreso bruto ajustado (AGI) de la declaración de impuestos anterior para presentar electrónicamente su declaración de 2017. Obtenga más información acerca de la verificación de identidad y la firma electrónica de una declaración en Verifique su declaración de impuestos después de presentar electrónicamente.

Renovación de ITINs

Algunas personas con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) pueden necesitar renovarlo antes de fin de año. Hacerlo con prontitud evitará un retraso en el reembolso y la posible pérdida de beneficios tributarios clave.

Cualquier ITIN que no se haya usado en una declaración de impuestos en los últimos tres años caducará el 31 de diciembre de 2017. De manera similar, cualquier ITIN con dígitos medios 70, 71, 72 u 80 también caducará a fin de año. Cualquier persona con un ITIN que expire y que planifique presentar una declaración en 2018 debe renovarlo mediante el Formulario W-7.

Una vez se presenta el formulario completo, generalmente toma aproximadamente siete semanas para recibir una carta de asignación de ITIN del IRS. Pero puede tomar más tiempo, generalmente de nueve a 11 semanas, si un solicitante espera hasta el pico de la temporada de impuestos para presentar el formulario o si lo envía desde el extranjero. Los contribuyentes deben tomar acción ahora para evitar retrasos.

Los contribuyentes que no renueven un ITIN antes de presentar una declaración el próximo año podrían enfrentar un reembolso retrasado y podrían no ser elegibles para ciertos créditos tributarios. Para obtener más información, visite la página de información de ITIN en IRS.gov.

Retraso de reembolso para aquellos que reclaman el EITC o ACTC

Por ley, el IRS no podrá emitir reembolsos a las personas que reclamen el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario por Hijo Adicional (ACTC) hasta antes de mediados de febrero. La ley requiere que el IRS retenga todo el reembolso, incluso la parte no asociada con EITC o ACTC. El IRS anticipa que lo más temprano que los reembolsos relacionados con EITC / ACTC estarán disponibles en las cuentas bancarias o tarjetas de débito de los contribuyentes es el 27 de febrero de 2018, si se escogió el depósito directo y no hay otros problemas con la declaración. Este periodo adicional se debe a varios factores que incluyen el Día de los Presidentes y el tiempo adicional que necesitan los sistemas bancarios y financieros para procesar los depósitos. Este cambio de ley, que entró en vigencia a principios de 2017, ayuda a garantizar que los contribuyentes reciban el reembolso que les corresponde al darle a la agencia más tiempo para detectar y prevenir el fraude.

Como siempre, el IRS advierte a los contribuyentes que no confíen en obtener un reembolso para una fecha determinada, especialmente cuando realicen compras importantes o paguen facturas. Aunque el IRS emite más de nueve de cada 10 reembolsos en menos de 21 días, algunas declaraciones se retienen para su revisión posterior.

Para un reembolso más rápido, elija e-file

Los errores retrasan los reembolsos, y la forma más fácil de evitarlos es a través de la presentación electrónica. E-file es la forma más precisa de preparar y presentar una declaración. Hay una serie de opciones de presentación electrónica:

Use depósito directo

Con el depósito directo, un reembolso va directamente a la cuenta bancaria de un contribuyente. No hay razón para preocuparse por un reembolso perdido, robado o no entregado. Este es el mismo sistema de transferencia electrónica que ahora se usa para depositar casi el 98 por ciento de todos los beneficios de Seguro Social y Asuntos de Veteranos. Casi cuatro de cinco reembolsos de impuestos federales también se depositan directamente.

El depósito directo ahorra dinero a los contribuyentes ya que les cuesta más de $1 por cada cheque de reembolso emitido en papel, pero solo 10¢ por cada depósito directo.