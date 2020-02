Tiempo de elecciones

21 de febrero de 2020 – por: El Director.

Es el momento de poder cambiar las políticas que nos afectan y no me refiero a las presidenciales que se van a celebrar a finales de este año más propiamente en noviembre, no, me refiero a las elecciones primarias que algunas van a ocurrir este 3 de marzo y que afectan nuestro condado, el lugar donde vivimos. Me pregunto: ¿Cuántas veces puede usted hablar con el presidente de la nación o con sus congresistas allá en Washington?, la verdad no, quizás en toda su vida nunca lo ha hecho, pero con los que van a regir las políticas de nuestro Condado, si los tenemos aquí cerca de nosotros y con ellos podemos hablar, podemos acercarnos a nuestro alcalde, nuestros consejeros, diputados, a nuestros diputados de nuestro distrito, en fin, podemos comunicarnos con todos los que nos representan y pueden determinar en cualquier momento nuestra forma de vida, ellos pueden modificar nuestro entorno y sus decisiones pueden tener un carácter positivo o negativo para nuestras familias.

Es por eso y de suma importancia, que conozcamos las personas que están aspirando a cargos públicos en nuestro condado, sepamos de su pensamiento, de lo que pudieran ofrecer y la manera como manejarían nuestro entorno en caso de ser elegidos. Ellos van han a ser votados próximamente y debemos estar al tanto de quienes son.

Vivimos aquí y así como sabemos de los negocios que nos rodean, de las escuelas a donde van nuestros hijos, de los centros de salud y droguerías, de las iglesias, de los cines y lugares de entretenimiento, es triste que no conozcamos quienes toman decisiones por nosotros y que como inmigrantes, que proyectos de ley se están estudiando en nuestro condado, en nuestro estado, leyes que pueden cambiar nuestra forma de vida, si conocemos que sucede en nuestros distritos y quienes nos representan, podemos presionarlos para que no se conviertan en ley proyectos que nos pueden lesionar.

Ellos están aquí y podemos hablarles, explicarles nuestras razones, nuestras necesidades, es muy importante conocerlos.

En este enlace por ejemplo puedes conocer los aspirantes a cargos públicos en el Condado de Jefferson:

Mira aquí, si usas Google Lens de la aplicación gratis de Google, puedes enfocar este link y el te lo abrirá en tu móvil (o cópialo y ábrelo en tu móvil, computador o tablet):

https://ballotpedia.org/Municipal_elections_in_Jefferson_County,_Alabama_(2020)

El condado de Jefferson, Alabama, celebrará elecciones generales para el tesorero, el tesorero adjunto, el recaudador de impuestos, el recaudador de impuestos auxiliar, el asesor de impuestos, el asesor de impuestos auxiliar, los agentes de policía, el tribunal de distrito y el tribunal de circuito el 3 de noviembre de 2020. Una primaria está programada para el 3 de marzo. 2020.

Por ejemplo: Para Tesorero del Condado de Jefferson, las primarias podrían (si no se cancelan) el 3 de marzo del 2020 y las elecciones generales el 3 de noviembre 2020

Por el partido Demócrata:

Mike Miles; Eyrika Parker; Rod Scott

Por el Partido Republicano: (noviembre 3)

Sherry McClain; John Stephens

Estos son los candidatos y ahora es muy fácil conocer de ellos, lo que han realizado, su pensamiento, solo necesitamos ir a Google y colocar su nombre y aprender de cada uno de ellos, es mas fácil que antes y no hay excusa para no conocer quienes nos van a representar, los tenemos aquí en nuestro condado. Este ejemplo es para uno de los 28 puestos que se van a votar en el condado de Jefferson, pero allí en el link, también puedes escoger su condado y aprender de los aspirantes y luego conocer de cada uno de ellos.

En nuestro ejemplo, si buscas en Google uno de ellos: Mike Miles (Demócrata) obtendría bastante información sobre El y sobre el cargo de tesorero y sus funciones, esto dice en su sitio: “información sobre el funcionamiento y las funciones de la oficina del Tesorero del Condado de Jefferson. Esta oficina está dedicada a salvaguardar los dólares de impuestos de nuestros ciudadanos ganados con esfuerzo. La misión del Tesorero es poner estos dólares a trabajar a través de inversiones prudentes y seguras.

Otra función de la oficina del Tesorero es proporcionar a los ciudadanos del Condado de Jefferson transparencia sobre los fondos en la tesorería del Condado. El Tesorero recibe más de 600 millones de dólares anuales y tiene una cartera de inversiones diarias de aproximadamente 40 millones de dólares… Y sigue más información

Como ven, debemos conocer cada una de las funciones de nuestros representantes y a cada uno de ellos para elegir el que más nos convenga y también, para poder exigir el cabal cumplimiento con sus obligaciones. Pero para eso debemos CONOCER.

Les dejo este otro Link:

https://ballotpedia.org/United_States_municipal_elections,_2020

El Director

Ing. Jairo Vargas

jairo@latino-news.com

Latino News