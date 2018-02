Un defensor de las armas de EE UU destroza su rifle tras la matanza de Florida

Este ciudadano de Estados Unidos favorable a la Segunda Enmienda apoya ahora la regulación estricta del acceso a las armas de gran calibre

20 de febrero de 2018 – Agencias.

Scott-Dani Pappalardo tiene tatuado en el brazo un rifle y la frase ‘El derecho a tener y portar armas’, y se declara ferviente defensor de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que recoge este derecho. Durante más de 30 años, ha disfrutado legalmente de su arma, un rifle de asalto R-50, que utilizaba para practicar tiro. Eso era así hasta la matanza en un instituto de Parkland (Florida) el día de San Valentín que dejó 17 víctimas: 14 adolescentes y tres adultos.

Tras el suceso, Pappalardo decidió deshacerse del rifle y emprender una campaña en Facebook cuyo objetivo es regular de manera más estricta el acceso a las armas de gran calibre, con el fin de evitar más matanzas. En su perfil de esta red social, publicó una imagen de su tatuaje acompañada de un texto. “Todavía creo en esto, pero también creo que es necesario que haya leyes de armas mucho más estrictas. No le estamos quitando sus derechos, pero no hay forma de que nadie pueda decirme que las cosas no necesitan cambiar. La única forma de cambiar esto, porque nuestros políticos no lo harán, es para siempre ponerse de pie y hablar como lo hace el movimiento #Metoo. Lamentablemente, no puedes evitar todas estas tragedias, pero podemos dificultar que armas como esta entren en manos de las personas equivocadas.”, escribe.

La campaña que ha impulsado Pappalardo, con el hastag #oneless (#unamenos), ha sido compartida por miles de personas y el vídeo en el que corta su rifle en directo tiene más de 17 millones de reproducciones.