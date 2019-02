Un terremoto de 6,5 grados sacude el sur de México y el norte de Guatemala

El sismo ha provocado algunos heridos leves, daños en vialidades, edificios y viviendas

1 de febrero de 2019 – México – Agencias.

Un sismo de magnitud 6,5 se produjo este viernes en la zona fronteriza entre México y Guatemala, en el Estado de Chiapas en el sureste del país, provocando la evacuación de edificios en la capital del país. Al norte de territorio guatemalteco también se han registrado afectaciones como derrumbes de muros, crisis nerviosas y heridos leves.

El Servicio Sismológico Nacional ha informado de que el terremoto ocurrió a 37 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 10.14 (hora local). Tras el monitoreo de las zonas donde fue percibido el terremoto las autoridades de protección civil indicaron que no se han registrado víctimas o daños mayores. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, ha dado a conocer que seguirán monitoreando los lugares que temblaron. El sismológico mexicano ha detallado que hasta el mediodía de este viernes se han registrado 23 réplicas menores derivadas del terremoto en Ciudad Hidalgo.

El gobernador de Chiapas, entidad donde se registró el epicentro del terremoto, Rutilio Escandón, descartó pérdidas humanas aunque admitió que hay personas con crisis nerviosas y algunos daños materiales. El seísmo fue percibido en 36 municipios del Estado, dejando un saldo de un lesionado y una veintena de daños sobre infraestructuras como escuelas, edificios públicos y casas, de acuerdo con el más reciente balance de Protección Civil local.

Los gobernadores de los Estados mexicanos de Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero y Campeche han dado a conocer que fue necesario el desalojo de edificios y escuelas, pero que no se han reportado hasta el momento afectaciones graves. La red eléctrica del país funciona con normalidad, de acuerdo con el reporte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también ha descartado afectaciones mayores o problemas en vialidad y en el transporte público a causa del seísmo. No obstante, en varios puntos de Ciudad de México los habitantes aseguraron que las alarmas sísmicas no se activaron. El C5, Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de la capital del país, encargado de este sistema de alarmas, ha explicado posteriormente que la intensidad del terremoto no ameritó la activación de la red de alerta. La falta de alarmas no ahuyentó el miedo entre los capitalinos que percibieron el terremoto, quienes recordaron los intensos terremotos de septiembre de 2017 que dejaron un saldo de 369 muertos y miles de damnificados en el país.

La Cruz Roja de Guatemala ha advertido de daños en algunas carreteras y viviendas en las ciudades de Chimaltenango, Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez y Sololá. Algunas carreteras fueron afectadas por la caída de piedras que bloquearon uno de los dos carriles y al menos tres personas sufrieron heridas leves por el terremoto, según socorristas que atendieron la emergencia.