2 mujeres condenadas por abuso infantil en guardería de Prattville

2 de diciembre de 2022 – PRATTVILLE, Alabama – Agencias.

Dos de las tres mujeres acusadas de cargos de abuso infantil en una guardería de Prattville, han sido declaradas culpables.

Según el fiscal de distrito del condado de Autauga, C J Robinson, las acusadas Alice Sorrells y Leah Livingston fueron declaradas culpables de dos cargos de abuso infantil y cinco cargos de no denunciar el abuso infantil, después que el jurado deliberó durante más de cinco horas.

“Para nosotros, el mensaje es claro para esas familias y esos niños; te escuchamos, y el jurado te escuchó, y estas mujeres tendrán que pagar por lo que hicieron”, dijo Robinson.

Las condenas se producen meses después de una acusación del gran jurado. Sorrells y Livingston fueron acusadas ​​de abusar físicamente de siete niños, todos con edades comprendidas entre los 11 y los 15 meses, que estaban inscritos para el servicio de guardería en Journey Church of the River Region, ubicada en Prattville.

Los investigadores dijeron que la evidencia en video mostró que el abuso involucró empujones y golpes, entre otra violencia física. La oficina del fiscal de distrito dijo anteriormente que el abuso fue físico, no sexual, pero calificó el abuso de “escalofriante”.

“No tengo ningún deseo, como fiscal de distrito, de dictar cómo los padres disciplinan a los niños, no estoy buscando entrar a su casa y decirles que pueden o no pueden azotar a un niño, ese no es mi lugar. Pero esto no era disciplina, estos niños tenían un año. Y el hecho de que no tomaron una siesta lo suficientemente rápido, no es una justificación para caminar y comenzar a golpearlos, empujarlos ó agarrar su cabeza y empujarla contra un colchón. Eso no es disciplina. Y para nosotros, eso es abuso”, agregó Robinson.

La fianza fue revocada para ambas mujeres, inmediatamente después de los veredictos.

Sorrells y Livingston enfrentan sentencias de entre uno y 10 años de prisión por el delito mayor de clase C de abuso infantil. La falta de notificación de condenas, que son delitos menores, puede incluir multas y penas de prisión de hasta seis meses. Aún no se ha fijado una fecha para la sentencia.

Susan Baker, la tercera acusada, irá a juicio el 3 de febrero de 2023.