3 muertos por presunta sobredosis de drogas, en complejo de apartamentos del condado de Jefferson

6 de abril de 2021 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El lunes, la policía fue llamada al mismo complejo de apartamentos dos veces, en el lado este del condado de Jefferson, para lidiar con tres muertes que pudieron haber sido causadas por sobredosis de drogas.

A las 7:30 a.m. del lunes, los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Jefferson, fueron llamados a Livingston Oaks Apartments, por el reporte de una mujer de 42 años que no respondía y no respiraba. Fue declarada muerta en el lugar.

“Parece que la mujer había estado usando crack y había tenido una sobredosis”, afirmó un comunicado de la JCSO.

Más tarde, ese mismo día, a las 5:15 p.m., según los informes, una persona había ido a otro apartamento en el mismo complejo, para ver cómo estaba un miembro de la familia. Cuando llegaron, encontraron a dos mujeres que no respondían y llamaron al 911. Las víctimas tenían 56 y 58 años. Según la JCSO, parecía que las víctimas habían consumido drogas ilegales recientemente.

La Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson, está investigando las circunstancias que rodearon las muertes y está tratando de determinar si las víctimas consumieron el mismo tipo de drogas.