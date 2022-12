ADPH dice que la gripe ha matado a 13 personas esta temporada, incluidos 3 niños

2 de diciembre de 2022 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

La gripe ya ha matado a más de una docena de personas en Alabama.

El Departamento de Salud Pública de Alabama, dice que diez adultos y tres niños han muerto a causa de la gripe esta temporada.

El oficial médico del distrito, el Dr. Wes Stubblefield, no pudo decir en qué lugar del estado ocurrieron estas muertes, pero dijo que la gripe se está propagando en todos los rincones del estado y afecta a todos los grupos de edad.

Dijo que la escasez de antivirales, como Tamiflu, está agravando el problema en algunas áreas.

Es por eso que él y otros expertos en el cuidado de la salud, están presionando para mantener sus manos lavadas, quedarse en casa cuando esté enfermo y vacunarse contra la gripe, incluso si ya ha estado enfermo de gripe.

“Puede haber múltiples cepas de la gripe que circulan en un año en particular. El hecho de que haya tenido gripe no significa que esté protegido para este año. Entonces, recomendaría que todos los que no lo hayan tenido hagan eso y continúen observando este virus”, dijo el Dr. Stubblefield.

Agregó que su cuerpo tarda un par de semanas en alcanzar una respuesta inmunitaria óptima, por lo que ahora es un buen momento para vacunarse contra la gripe antes de reunirse con su familia y amigos para las fiestas y otras celebraciones de fin de año.