Agentes de policía rocían con gas pimienta a una niña de 9 años tras un altercado familiar

El video publicado por la policía de Rochester muestra cómo esposan a la menor mientras llama a gritos a su padre y se niega a subir al vehículo. “Estás actuando como una niña”, dice un agente. “Soy una niña”, responde ella

1 de febrero de 2021 – Telemundo.

Las autoridades de Rochester, Nueva York, están investigando un incidente captado en video que muestra a la policía local rociando con gas pimienta a una niña de 9 años tras responder a un aviso por “problemas familiares”.

La alcaldesa de Rochester, Lovely Warren, dijo este domingo que había ordenado a la jefa de policía, Cynthia Herriott-Sullivan, que investigara el incidente del pasado viernes.

“Esto no es algo que ninguno de nosotros deba justificar”, señaló Warren, que dijo haber visto la cara de su bebé cuando miró a la niña de 9 años.

La policía respondió a la llamada luego de un informe según el cual la niña amenazaba con hacerse daño a sí misma y a su madre, aseguró el subjefe Andre Anderson a los periodistas.

Cuando los agentes intentaron trasladar a la menor a un coche de la policía para llevarla a un hospital, se resistió y pateó a uno de los agentes, de acuerdo con Anderson.

El video de la cámara corporal publicado por el departamento de la policía el domingo muestra a las autoridades esposando a la menor mientras grita repetidamente llamando a su padre y se niega a subir al vehículo.

“Estás actuando como una niña”, dice uno de los agentes en un momento dado.

“Soy una niña”, se oye responder a la menor.

En el video se oye a los agentes amenazándola con seguirle rociando gas pimienta si sigue resistiéndose. Cuando un oficial lo hizo, dijo Anderson, los “efectos de eso no funcionaron”.

No está claro qué ocurrió antes o después del video, que fue editado por la policía, aunque Anderson dijo que la chica fue finalmente llevada al Hospital General de Rochester y dada de alta.

Los agentes que aparecen en el video no han sido identificados y no se disponen más detalles sobre el incidente. El Departamento de Policía de Rochester no respondió a la petición del informe sobre el incidente el domingo por la noche.

El sindicato de la policía de la ciudad tampoco respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, pero en comentarios citados por el medio Rochester Democrat & Chronicle, el presidente del sindicato, Mike Mazzeo, dijo que el oficial tomó la decisión de someter a la niña y actuó de una manera que no la hirió.

“No digo que no haya mejores formas de hacer las cosas”, dijo Mazzeo al periódico, “pero seamos realistas sobre lo que estamos enfrentando. No es la televisión, no es Hollywood. No tenemos una [situación] sencilla, en la que podamos sacar las manos y que alguien sea esposado al instante y cumpla”.

El enfrentamiento se produce menos de un año después de que Daniel Prude, de 41 años, muriera mientras era retenido por la policía de Rochester con una capucha sobre su cabeza.

El jefe del departamento de policía y todo el personal de mando dimitieron tras la muerte de Prude y la ciudad promulgó reformas en materia de aplicación de la ley, incluido el traslado de la intervención en crisis del ámbito de la policía.

La ciudad puso en marcha un equipo de respuesta a “personas en crisis” a principios de este mes, pero este no respondió al enfrentamiento del viernes porque la llamada inicial al 911 no lo justificaba, según Warren.

“Hubo una serie de eventos que ocurrieron a la vez en este lugar, todos los cuales requirieron una respuesta policial”, dijo Warren.

La alcaldesa añadió que la ciudad pretende dar una respuesta conjunta entre la policía y el equipo de crisis para “mejorar la forma de proteger a nuestra comunidad.”