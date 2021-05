Alabama podría perder dosis de la vacuna COVID debido a la baja demanda

4 de mayo de 2021 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

La gobernadora de Alabama Kay Ivey dijo este martes, que las dosis estatales de las vacunas COVID-19, podrían enviarse a otros estados si hay una disminución de la demanda.

“Hoy el gobierno federal anunció, que los estados con una demanda decreciente de vacunas, podrían cambiar sus dosis a los estados con una mayor demanda”, dijo Ivey en un comunicado. Si no ha establecido como prioridad programar su vacuna, le animo a que se vacune tan pronto como pueda. Si no se atreve a recibir la vacuna COVID-19, hable con un médico de su confianza y pregúntele si se la recomendaría. Si no la usamos, podríamos perderla. Este es nuestro boleto de regreso a la normalidad. La vacuna es gratuita y posiblemente podría salvarle la vida”.

El Dr. Scott Harris, oficial de salud estatal, también alienta a todas las personas elegibles a recibir la vacuna contra el COVID-19, lo antes posible.

“Vacúnese lo antes posible”, dijo Harris. “Las vacunas COVID-19 son seguras y efectivas para prevenir enfermedades graves y la muerte por COVID-19, y no hay ningún cargo para nadie, independientemente del estado del seguro. Haga de la vacunación una prioridad para su familia, su comunidad y usted mismo. Si tiene preguntas sobre si debe vacunarse, consulte a su médico o proveedor de atención médica personal “.

El presidente Joe Biden ha establecido un nuevo objetivo de vacunación, para administrar al menos una dosis al 70% de los estadounidenses adultos para el 4 de julio, mientras la administración presiona para facilitar que las personas reciban vacunas y acercar al país a la normalidad.