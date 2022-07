Alabama recibirá alrededor de 500 dosis de vacuna contra la viruela del mono

18 de julio de 2022 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

El Dr. Scott Harris, oficial de salud estatal, dice que Alabama recibirá entre 500 y 600 dosis de la vacuna contra la viruela del mono, “en cualquier momento”.

La vacuna, llamada JYNNEOS, no se creó específicamente para la viruela del mono, pero se espera que funcione.

“El problema es que debido a que se hizo para la viruela, y no hay viruela, no había mucha vacuna disponible y están tratando de aumentar la producción, pero no hay mucha”, dijo Harris.

Las dosis que Alabama está recibiendo son parte de la primera ronda de asignaciones de la Reserva Nacional Estratégica. Harris dice que el riesgo público es actualmente bajo.

“Es algo de lo que queremos que la gente sea consciente; no es algo por lo que queremos que se alarmen o se preocupen”, dijo Harris.

El virus se propaga principalmente a través del contacto íntimo de piel con piel. Puede causar una erupción con puntos elevados y una enfermedad similar a la gripe.

No se han reportado más casos en Alabama desde el viernes, pero se espera que eso cambie.

“Ciertamente creemos que va a haber un aumento”, dijo el subdirector de salud del condado de Jefferson, el Dr. David Hicks.

Hicks dice que una vez que las vacunas estén ampliamente disponibles, obtener una dependerá de la exposición y los riesgos del sistema inmunitario.

“No estamos hablando de que el público en general venga y se vacune, sino que serán vacunas dirigidas según el riesgo individual”, dijo Hicks.

El Dr. Rendi Murphree del Departamento de Salud del Condado de Mobile, dice que se mantienen alerta y recomiendan que las personas controlen su comportamiento, especialmente cuando se trata de un contacto físico cercano y prolongado.

“Si se encuentra en entornos donde tal vez tenga sexo anónimo o fiestas grupales ó mucha gente mezclándose ó si conoce gente en una aplicación de citas, ese tipo de cosas, realmente queremos que sepa que puede estar en mayor riesgo”, dijo Murphree.

Si cree que ha estado expuesto, Murphree dice que hable con su proveedor de atención médica para hacerse una prueba.

Según los últimos datos de los CDC, se han informado aproximadamente de 1800 casos en los EE. UU.