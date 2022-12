Anniston abrirá una estación de calentamiento debido a las temperaturas bajo cero proyectadas

14 de diciembre de 2022 – ANNISTON, Alabama – Agencias.

La ciudad de Anniston informa a los residentes, que una estación pública de calentamiento estará disponible hasta el día después de Navidad.

El Puente de la Primera Iglesia Metodista Unida de Anniston (ubicado en 1400 Noble Street), albergará la estación de calentamiento, que abre a las 5 p.m. el jueves. La estación de calentamiento permanecerá abierta hasta el 26 de diciembre a menos que persistan las condiciones de congelación.

Si está interesado en donar artículos, comidas y/o ayudar en la preparación de comidas para la estación de calentamiento, comuníquese con los Ministerios His Hands and Feet de Diane Smith al 704-904-8774.

Esta estación de calentamiento ha sido posible gracias al Grupo de trabajo comunitario sobre personas sin hogar de la ciudad de Anniston, dirigido por United Way of East Central Alabama, en asociación con Anniston First United Methodist Church, Interfaith Ministries of Calhoun County y His Hands and Feet Ministries.

Aquellos interesados en futuras oportunidades de empleo y voluntariado con la estación de calentamiento, envíen un correo electrónico a Kyle Bryan de United Way a [email protected]

Para comunicarse con la estación de calentamiento, llame al 256-899-0092. Para obtener más información, visite el sitio web oficial de la ciudad.