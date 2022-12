Anniston inaugura estación de calentamiento público el miércoles por la noche

29 de noviembre de 2022 – ANNISTON, Alabama – Agencias.

La ciudad de Anniston ha anunciado que tendrá una estación de calentamiento abierta el miércoles 30 de noviembre.

Debido a las temperaturas bajo cero pronosticadas para el miércoles por la noche, la estación de calentamiento abrirá a las 5 p. m. y cerrará a las 8 a. m. el jueves 1 de diciembre.

La estación de calentamiento público está ubicada en The Bridge at Anniston First United Methodist Church, 1400 Noble St.

La ciudad de Anniston dice que la estación de calentamiento fue posible gracias al Grupo de trabajo comunitario sobre personas sin hogar de la ciudad de Anniston, dirigido por United Way of East Central Alabama, en asociación con Anniston First United Methodist Church, Interfaith Ministries of Calhoun County y His Hands and Ministerios Pies.

Si está interesado en donar artículos, comidas y/o ayudar en la preparación de comidas para la estación de calentamiento, comuníquese con los Ministerios His Hands and Feet de Diane Smith al (704) 904-8774.