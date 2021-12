Arden dos vagones llenos de automóviles en el este de Alabama

24 de diciembre de 2021 – SHORTER, Alabama – Agencias.

Dos vagones de ferrocarril llenos de automóviles, se incendiaron y se quemaron en un pueblo del este de Alabama. El Departamento de Bomberos Voluntarios de Shorter, compartió una declaración en las redes sociales diciendo que los vagones de carga se incendiaron el jueves por la noche en el condado de Macon.

Las fotos mostraban llamas lamiendo las aberturas a los lados de los portaequipajes. El incendio no se extendió a otros vagones de tren. Pero el departamento de bomberos dice que los vehículos dentro de dos vagones quedaron destruidos. No se informó de heridos y no estaba claro qué tipos de automóviles había en el tren.