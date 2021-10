Cárcel migratoria violó reglas del ICE con preso hispano que se suicidó

27 de octubre de 2021 – Atlanta (GA) – EFE.

El Centro de Detención de Stewart, en Georgia, una de las mayores cárceles para indocumentados en el país, infringió múltiples directrices del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el trato de un preso hispano que sufría un enfermedad mental y que se suicidó tras ser puesto en confinamiento solitario.

Así lo reveló una investigación de la Unidad de Análisis y Revisión Externa del ICE, que abrió una pesquisa sobre la muerte de Efraín Romero de la Rosa, un inmigrante de 46 años que sufría esquizofrenia y que se quitó la vida en 2018 mientras estaba en custodia de la agencia en Stewart.

“Todavía no hay responsabilidad. Y como no hay responsabilidad, no puede haber cambios. Así es como se permite que una prisión de inmigrantes se cobre la vida de ocho seres humanos en solo cuatro años”, dijo este miércoles a Efe Andrew Free, abogado de la familia del mexicano, la cual el año pasado presentó una demanda contra CoreCivic, la empresa privada que maneja la prisión.

Desde 2017, al menos ocho inmigrantes han muerto en Stewart, seis de ellos por covid-19 y otros dos por suicidio, incluido Romero, lo que la convierte en la prisión migratoria más mortífera del país, de acuerdo con activistas y organizaciones defensoras de los indocumentados.

Los resultados de la investigación, obtenidos mediante una solicitud presentada por el medio The Intercept a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA), enumera 22 violaciones a las reglas del ICE y del Centro de Detención Stewart por parte del personal durante los cuatro meses que Romero estuvo detenido.

De acuerdo con la organización periodística sin fines de lucro, la pesquisa encontró que el personal de la prisión había falsificado documentos, “manejó indebidamente la medicación” de Romero, no siguió los procedimientos adecuados para su cuidado y “lo colocó indebidamente en confinamiento solitario disciplinario, pese a las múltiples advertencias sobre el deterioro de su salud mental”.

En la acción legal contra CoreCivic, Free argumenta que la muerte de Romero se produjo por “negligencia y discriminación por discapacidad”, luego de permanecer 21 días en confinamiento solitario.

“La verdadera pregunta es ¿por qué el Gobierno encarcelaría a una persona con una enfermedad mental documentada en un centro de detención mortal? ¿y por qué lo someterían repetidamente a confinamiento solitario en lugar de brindarle la atención de salud mental que necesitaba desesperadamente?”, dijo a Efe Azadeh Shahshahani, directora legal de Project South, que ha presentado múltiples denuncias contra Stewart.

La abogada agregó que la organización continuará sus esfuerzos para intentar clausurar el Centro de Detención de Stewart y “responsabilizar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos”.