Cómo conducir tu propio auto por el Talladega Superspeedway este sábado

15 de junio de 2022 – TALLADEGA, Alabama – Agencias.

Talladega Superspeedway una vez más le dará a la gente la oportunidad de correr en la pista histórica, este fin de semana por una buena causa.

Track Laps for Charity se llevará a cabo de 9 a.m. a 1 p.m. el sábado y le permitirá dar dos vueltas de 2.66 millas alrededor de la pista, por solo $50 dólares por auto. Puede donar más, ya que las ganancias se destinarán a United Way of North Talladega County y al fondo ‘DEGA Gives’, parte de la Fundación NASCAR.

“Nuestros eventos Track Laps for Charity continúan siendo populares no solo entre las familias de Alabama, sino también en todo el sureste e incluso en Texas”, dijo el presidente de Talladega Superspeedway, Brian Crichton. “La participación ha sido fenomenal, y vemos las etiquetas de las licencias de los vehículos de una gran cantidad de estados presentes. Quieren experimentar los increíbles 33 grados de peralte en la pista más grande de NASCAR, que tiene una reputación insuperable. Estamos agradecidos por el apoyo, ya que todo el dinero que recaudamos se destina a organizaciones benéficas locales, esta vez a United Way of North Talladega County”.

El último evento de caridad realizado en el autódromo, recaudó más de $12,500 dólares para Boys and Girls Clubs of Central Alabama and East Alabama.

Además de conducir el curso en sí, también se realizarán recorridos por el interior del campo Talladega Garage Experience.

