Crispr/Cas9 (Parte II)

15 de octubre de 2021

Crispr: La ciencia detrás de la herramienta de edición genética que ha cambiado el mundo

Como lo había descrito en el editorial de la semana pasada no pasará mucho tiempo para que esta fascinante tecnología pueda llevarnos a un escenario donde se puedan editar genéticamente a los seres humanos y lo más importante a tener en cuenta es que estos seres humanos editados marcarán la diferencia por sus extraordinarias características pero también, la edición genética de estos excepcionales seres ampliarán la brecha entre los que lo pueden pagar y los que no, como siempre ocurre, la brecha entre ricos y pobres se ampliará cada vez más. Sin embargo, muchos dicen que esto no es así, porque cada vez que se popularicen los métodos, más baratos y al alcance de una mayor población estarán para su aplicación, solo el tiempo lo dirá, pero siempre habrán personas que no pueden tener el ultimo celular, ni la última table, pero aquí es diferente, ¿quién no quisiera que su hijo fuese más inteligente?, si no lo logra por falta de recursos para la edición genética correspondiente, quedara relegado a un segundo o tercer plano en la competencia laboral y así en otros campos.

Crisper Cas 9 ha revolucionado el mundo de las medicinas, y pueden hacer lo mismo en el mundo de los seres humanos, los médicos tienen ahora la capacidad de cambiar con precisión el ADN para curar enfermedades e incluso añadir características a los seres humanos, pero, junto a esto, también hay que tener en cuenta que, en la edición genética, todo es posible, y todo es posible, entonces, ¿quién podrá controlarlo?, ¿quién podrá regularlo? Nadie lo sabe.

La ciencia detrás de la edición de genes es CRISPR/Cas9, que como ya lo he dicho, es una herramienta de edición de genes, lo que significa que puede cortar el ADN en un lugar específico, haciendo posible la modificación precisa de secuencias de ADN.

He escrito en estos dos editoriales la palabra CRISPR con gran frecuencia y muchos se preguntarán: ¿qué significa?, pues bien, son las siglas de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats O sea, son las repeticiones que forman cadenas de ADN, y los investigadores creen que algunas de ellas podrían estar implicadas en la copia del ADN. Por otro lado, Cas9 es una enzima que corta el ADN en determinados lugares. La herramienta CRISPR/Cas9 permite a los investigadores cambiar el ADN de sus células. En los laboratorios los investigadores utilizan CRISPR/Cas9 para hacer cambios precisos en el ADN de ratones y ratas, y luego utilizar esos cambios para hacer ratones y ratas con enfermedades similares a las humanas, o para darles rasgos similares a los humanos.

Existen o se están desarrollando varias aplicaciones clínicas de CRISPR/Cas., como, por ejemplo: Se están realizando ensayos in vivo para tratar la ceguera (concretamente la queratitis por el virus del herpes simple o la amaurosis congénita de Leber), así como la neoplasia cervical provocada por el VPH y la amiloidosis por transtiretina, un raro trastorno congénito que afecta a múltiples órganos debido a los depósitos de amiloide. Las aplicaciones ex vivo incluyen aplicaciones de diagnóstico, como la infección por el SARS-CoV-2, así como terapias clínicas basadas en la modificación de las células por CRISPR/Cas, que luego se utilizan para tratar a los pacientes. Hasta la fecha, las terapias basadas en células incluyen aplicaciones en trastornos hematológicos y enfermedades malignas, carcinoma de células renales y cánceres gastrointestinales metastásicos.

Mientras el potencial y las amplias aplicaciones de CRISPR/Cas continúan expandiéndose, CRISPR ya ha estado trabajando en nuestros productos lácteos, ya que los mecanismos de defensa antiviral mantienen la consistencia y la acidez de los cultivos de yogur. En la industria agrícola, se están llevando a cabo estudios para aprovechar la CRISPR para diseñar una amplia variedad de plantas (5) con el fin de obtener mejores rendimientos y una mayor resistencia a las plagas y al estrés ambiental. También se está evaluando el potencial de CRISPR para diseñar el ganado con el fin de eliminar el riesgo de infecciones mortales y potenciar el crecimiento, así como para generar órganos humanizados que, en última instancia, podrían utilizarse con seguridad para xenotrasplantes. Igualmente, también se están desarrollando estrategias basadas en CRISPR para tratar tumores sólidos positivos para la mesotelina, neoplasias hematológicas (leucemia, linfoma, mieloma múltiple, cáncer relacionado con el virus de Epstein-Barr), carcinoma de células renales y cánceres gastrointestinales metastásicos.

Conclusión: Aunque la edición del genoma basada en CRISPR tiene el potencial de tratar (o incluso curar) enfermedades hereditarias, el poder de reescribir el genoma también ha suscitado preocupaciones sobre lo que es moralmente aceptable. El futuro de este apasionante campo exige, por tanto, un cuidadoso equilibrio entre la viabilidad científica y la vigilancia ética.

El director

Ing. Jairo Vargas

