¿diciembre alegre?

3 de diciembre de 2020 – por: El Director.

Para muchos de nosotros diciembre representa el mes de la alegría de reuniones familiares, de encuentros calurosos con viejas amistades, de regalos y de fabulosos y apetitosos manjares, si, este doceavo mes del año es uno realmente especial, o por lo menos, así siempre lo hemos recordado tanto viejos como jóvenes y niños, es el mes de la alegría y como se dice frecuentemente, está presente en todo momento ese maravilloso espíritu navideño.

Lo que menos nos pudimos imaginar cuando nos deseamos la Feliz Navidad entre abrazos y besos hace un año, es que en este 2020 las cosas cambiarían y de qué manera.

Este será recordado más que ningún diciembre anterior, pero por otras circunstancias muy distintas; en muchos hogares la pandemia ha dejado llanto y dolor y la alegría tradicional se ha tornado en tristeza, para muchos de ellos quizás el feliz navidad, sea solo un mensaje ahogado por llanto que opaca las palabras a través de un celular, con una voz que deseamos que llegue a ese familiar que está luchando por sobrevivir en alguna cama de un centro de salud, muy diferente a ese otro escenario, en que el fantasma del Covid-19 se ha mantenido alejado porque sus residentes han buscado el confinamiento y seguido las medidas de higiene y protección.

Entonces, ¿cómo serán estas fiestas navideñas en estos hogares donde el alejamiento forzado nos obliga a estar lejos de nuestros familiares y de los seres más queridos?

Quizás, solo con un muy reducido grupo, con los que convivimos y estamos casi seguros de que no están infectados, pudiéramos festejar de alguna forma estas fiestas, “sin fiesta” decembrinas, así nos tocó ahora esta situación que no nos imaginábamos y tenemos que afrontarla de la mejor manera; claro, habrá para quienes este Covid-19 pareciera como si no existiera y todo lo que contiene una navidad como las que conocemos, continúa estando presente, sobre todo entre los jóvenes que siguen su vida normalmente, asistiendo a reuniones, participando en eventos deportivos, nada ha cambiado para ellos y sus padres y demás familiares, no saben cómo manejar esta situación que se les ha salido de las manos y lo único que dicen como para acallar su conciencia es: esto es como una “gripita” o a mí ya me dio, o yo soy inmune….

Para muchos la navidad será como si no hubiese un virus asechando a la vuelta de la esquina, para otros que han visto de cerca a alguien que ha tenido el infortunio de infectarse, de mucho cuidado y para quien un miembro muy cerca de la familia lucha en un hospital por salir adelante del Covid-19, con mucho temor y acatando todas las medidas para evitar contagiarse.

Estos son las tres clases de hogares que encararan la navidad desde puntos de vista muy diferentes

¿Y usted, cómo piensa celebrar estas fiestas? Tenga en cuenta lo siguiente:

Primero; todos somos conscientes que los contagios pueden empeorar con las fiestan que vienen; por eso es importante mirar lo que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha recomendado a la población para evitar que aumenten los contagios y se desborden los hospitales y centros de salud, donde el grupo médico y todo el personal que trabaja para el cuidado de los que llegan allí, se encuentran también al límite de sus capacidades y debemos evitar su fatiga con nuestros cuidados y precauciones.

Todos queremos estar junto con las personas que amamos durante los períodos festivos. Pero estar con la familia y los amigos no vale la pena si les ponemos a ellos, o a nosotros mismos, al riesgo de contagio.

Por ello, el dirigente del organismo de Naciones Unidas ha instado a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de sus países de cara a la Navidad, si bien ha aconsejado que, en la medida que sea posible, se celebre entre las personas que viven en el mismo domicilio. No obstante, y en el caso en que la reunión se produzca con personas de fuera de la vivienda, el director general de la OMS ha recomendado reunirse al aire libre, usar mascarilla y mantener la distancia de seguridad. Además, ha subrayado la importancia de priorizar las compras por Internet o acudir a las tiendas o centros comerciales en horarios menos concurridos.

En el caso de que se vaya a viajar, Tedros ha insistido en la necesidad de usar mascarilla, mantener la distancia de seguridad, llevar desinfectante de manos o lavárselas frecuentemente con agua y jabón, y no emprender el viaje en el caso de encontrarse mal.

Si no puede celebrar con normalidad la navidad este año, haga un plan para celebrarla una vez que sea seguro. La pandemia terminará y todos tenemos un papel que desempeñar para acabar con este virus. Hay que destacar el importante desarrollo que han tenido las vacunas, ya próximas a salir para su aplicación y que constituyen una esperanza real para evitar ser infectados y así, si poder reunirnos con familiares y amigo y ¿porque no?: mientras; cambiar por este año la fecha de la celebración navideña, la navidad pandémica.

El Director

Ing. Jairo G Vargas

[email protected]

Latino News, LLC