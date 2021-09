El Departamento de Policía de Leeds toma medidas enérgicas contra los conductores que pasan ilegalmente los autobuses escolares

21 de septiembre de 2021 – LEEDS, Alabama – Agencias.

La policía de Leeds continúa lidiando con un número creciente de conductores, que pasan ilegalmente los autobuses escolares este año.

Según los oficiales, ha habido alrededor de 70 violaciones este año. Las escuelas de la ciudad de Leeds comenzaron a instalar cámaras en los autobuses, para atrapar a los automovilistas que no paran.

“Mucha gente no comprende el problema, lo grave que es y lo peligroso que es”, dijo LPD Cpl. Dwaine Hagan.

Hagan dirige el programa de Oficiales de Recursos Escolares y trabaja con el departamento de transporte del distrito escolar, para identificar las placas de los vehículos que violan la ley.

“Si no pueden ver el gran autobús amarillo con todas las luces intermitentes, no podrán ver a los niños; hemos sido tan bendecidos de no tener un niño lastimado todavía y estamos tratando de evitarlo. “, dijo Hagan.

Hagan dijo que la mayoría de las violaciones han ocurrido en carreteras de dos carriles como Alabama Highway 119 y U.S. 78.

“Estos son niños. Son las 7:30, las 7:00 de la mañana. No están prestando atención a lo que sucede a su alrededor. Tienes que ser el adulto aquí ”, dijo Hagan.

Se emite una citación judicial al propietario del vehículo y se envía por correo. Entre las multas y los costos judiciales, Hagan estimó que una multa puede costar entre $ 500 dólares y $ 700 dólares.

“Es frustrante para el conductor porque esa es la peor pesadilla de un conductor, tener a un niño atropellado por un automóvil y simplemente sucede con demasiada frecuencia”, dijo Lee Gibson, director del Departamento de Transporte de las Escuelas de la Ciudad de Leeds.

Gibson dijo que los conductores de autobuses les dan a los conductores muchas advertencias antes de una parada, comenzando con luces ámbar intermitentes.

“Esas son nuestras luces intermitentes. Como conductor que se acerca o viene por detrás, esa debería ser mi clave de que este autobús está a punto de hacer algo ”, dijo Gibson.

Después de las luces ámbar de precaución, los conductores verificarán el tráfico antes de iniciar una parada de manera segura. Tanto un brazo cruzado como una señal de alto intermitente se extienden durante una parada.

Los automovilistas que viajan en cualquier dirección deben detenerse en una carretera de dos carriles. Las cámaras registran y capturan imágenes de cualquier vehículo que pase durante la parada.

“Tengo una pequeña tarjeta SD que saco del autobús. Eso tiene el video y se lo envío al oficial Hagan ”, dijo Gibson.

Gibson dijo que la nueva tecnología, como las cámaras de respaldo y las cámaras que ofrecen una vista de 360 ​​grados, han ayudado a la seguridad del autobús.