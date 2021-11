El trabajo desde casa

19 de noviembre de 2021 – por: el director.

Uno de los grandes cambios que trajo la pandemia fue el de poder laborar desde casa y esta nueva realidad ha ido de la mano de un proceso de adaptación que ha involucrado a la familia. Muchas relaciones se han fortalecido y algunas no tanto. El gran beneficiario en todo caso han sido los hijos quienes han contado con mas tiempo al lado de sus padres, aunque, también hay que decirlo, durante los periodos de educación virtual, han perdido la relación en persona con sus compañeros de clase y amigos, esto desde luego tiene puntos negativos.

Pero analizando el campo netamente laboral, las empresas se ha visto favorecidas en varios aspectos: el o los trabajadores que laboran desde casa lo hacen con un horario mas extendido y las reuniones virtuales muchas veces con diferentes husos horarios no les da tiempo para programar las comidas y pueden en algunos caso extender las horas regularmente laborables, según un conceso general, se trabaja más horas desde casa y este exceso y presión laboral incide en el bienestar del empleado y el de su familia.

El aspecto del rendimiento laboral aunado a un ahorro en los costos para la empresa hace que muchas de ellas no quieran regresar al sistema de antes de la pandemia, tanto, que piden al trabajador que elija si quiere continuar con su trabajo desde casa o tal vez presentándose algún día a la semana o al mes a su antiguo lugar físico de labor, en algunas empresas para los trabajadores no es opción esta elección, sino no pertenece a la parte empleadora. Cuando regresan parcialmente a sus trabajos porque han escogido continuar haciéndolo de su casa, ya no tienen su oficina propia y esta es el lugar de cualquiera que regrese en el período temporal que le toque.

Sin embargo, esto va a cambiar y se tendrán que acomodar las empresas que opten por el trabajo desde otro lugar, como la casa de los empleados. En este aspecto varios países han promulgado su propia legislación en este sentido; por ejemplo, la nueva ley de teletrabajo aprobada por Portugal, la cual resalta las medidas que están tomando los gobiernos para regular el teletrabajo.

Las nuevas leyes laborales aprobadas por el Parlamento de Portugal a principios de este mes presentan un nuevo paradigma para los trabajos de oficina.

Un documento proponiendo las nuevas leyes laborales explicaba que los trabajadores debían tener derecho a por lo menos 11 horas consecutivas de descanso nocturno, durante las cuales no debían ser interrumpidos salvo por emergencias.

Las reglas también requieren que los empleadores contribuyan a los gastos de trabajo desde casa de su personal, como internet y electricidad. Además, se espera que los jefes se reúnan con los miembros del personal cara a cara cada dos meses.

Los empleadores que no cumplan con las nuevas reglas podrían ser multados, pero, según se informa, las leyes no se aplican a las empresas con menos de 10 empleados.

Esta ley ya se ha introducido de alguna forma en países como Francia, España y México. Pero las condiciones aún no están al nivel de la nueva ley portuguesa.

Pero de todas formas es algo que se tendrá que implementar aquí, pues la empresa se está ahorrando dinero a expensas de la nueva normativa y además, como ya lo mencione, el empleado labora más y sus jefes pueden llamarlo a diferentes horarios irrumpiendo en la tranquilidad del hogar; antes de la pandemia cuando se terminaba la hora de trabajo, la oficina quedaba atrás y los empleados eran dueños de su propio horario, ahora parece que en muchos casos, las empresas quieren seguir participando laboralmente después del horario presencial.

El director

Ing. Jairo Vargas

Latino News, LLC