Familia de Birmingham regresa de graduación y encuentra su hogar en llamas

25 de mayo de 2021 – GRAYSON VALLEY, Alabama – Agencias.

El jefe de bomberos de Center Point, Gene Coleman, dijo que una casa en la comunidad de Grayson Valley, sufrió daños importantes tras un incendio en Creely Drive.

Dispatch recibió una llamada a las 10:05 a.m. del martes por la mañana, de un conductor de UPS en el área. Los bomberos rápidamente detuvieron el fuego y no había personas en la casa en ese momento. No se reportaron heridos.

Coleman dijo que mientras los bomberos estaban en la escena, los miembros de la familia se presentaron después de asistir a la ceremonia de graduación de su hija, en Clay-Chalkville High School.

Coleman dijo que el techo de la casa sufrió daños importantes, pero no se considera una pérdida total. La familia de cuatro ha sido desplazada, hasta que se puedan hacer las reparaciones.