Hombre muerto cuando SUV volcó sobre el puente del río Cahaba

12 de julio de 2021 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias

Un hombre del condado de Shelby murió la madrugada del domingo cuando su SUV chocó con otro vehículo y luego volcó sobre la barandilla del puente del río Cahaba.

La víctima mortal fue identificada el lunes por la oficina del forense del condado de Jefferson como Denis Patrick Eagan. Tenía 58 años y vivía en Alabaster.

El accidente ocurrió a las 4:50 a.m. del domingo en la cuadra 3900 de la U.S. 280. Las autoridades dijeron que Eagan era el conductor y el único ocupante de un Infinity FX3 que viajaba hacia el este por la U.S. 280.

Por razones desconocidas, la camioneta cruzó a un carril adyacente, chocando con un Kia Forte que también viajaba hacia el este.

El impacto de la colisión hizo que la camioneta de Eagan golpeara y volcara la barandilla del puente. El vehículo cayó por un terraplén y aterrizó boca abajo en Cahaba River Road.

La policía de Birmingham está investigando.