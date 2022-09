27 de septiembre de 2022 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

El Departamento Correccional de Alabama dijo el lunes, que está lidiando con huelgas de reclusos en todas las principales prisiones del estado. Los reclusos protestan por las “condiciones deplorables” en todas las instalaciones correccionales del estado.

El ADOC dijo que se estaban empleando medidas de seguridad, pero no comentó sobre los procedimientos de medidas de seguridad. El comisionado John Hamm dijo que “no ha habido interrupción de los servicios críticos”.

Un portavoz de la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, también emitió una declaración sobre la situación:

“La gobernadora Ivey está, ante todo, comprometida a garantizar la seguridad pública, simple y llanamente. Estas ‘demandas’, como las llaman los manifestantes, no son razonables y no serían bien recibidas en Alabama. También es importante para estos manifestantes, entender que muchas de sus demandas requerirían legislación, no acción unilateral. Algunas de estas demandas sugieren que criminales como asesinos y agresores sexuales de niños en serie, pueden caminar por las calles y puedo decirles que eso nunca sucederá en el estado de Alabama, donde siempre daremos prioridad a la seguridad de nuestros ciudadanos.

“La gobernadora Ivey aprecia el trabajo del personal penitenciario, las botas sobre el terreno, que vienen a trabajar todos los días para servir a la gente de Alabama, manteniendo seguros a nuestros reclusos y al público. Gracias a la Legislatura de Alabama, también podemos esperar la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias, que crearán mejores condiciones para vivir, trabajar y rehabilitarse. No ha habido gobernador más centrado en mejorar el sistema penitenciario del estado y reforzar la seguridad pública que la gobernadora Ivey”.