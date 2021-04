La Fundación Ricky Martin recibe 150.000 piezas de Old Navy para inmigrantes

2 de abril de 2021 – San Juan – EFE.

La Fundación Ricky Martin recibió una donación de 150.000 piezas de ropa de la marca Old Navy para la campaña Together2020 destinadas a menores de edad y sus respectivas familias que son separados en la frontera de Estados Unidos y luego vueltos a reunir.

La entidad informó a través de un comunicado divulgado este viernes de que la iniciativa forma parte de los esfuerzos que llevaron a una alianza con la organización This Is About Humanity para ayudar a ese colectivo inmigrante.