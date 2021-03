22 de marzo de 2021 – Latino-News.

Gobernadora de Alabama pide seguir usando cubrebocas, a pesar de que estos ya no serán obligatorios a partir del 9 de abril. Y es que el virus sigue entre nosotros y no hay que confiarnos. Es real que las cifras de contagios han bajado notablemente, pero eso no significa que el virus que paralizo al mundo, haya desaparecido.