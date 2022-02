La información que a diario recibimos

17 de febrero de 2022 – por: el director.

El mundo cambia a todo momento, ya eso lo hemos estado viendo en todos los aspectos, hace apenas unas pocas décadas nuestros abuelos no esperaban que las cosas tomaran otro rumbo y en ese entonces, no se esperaban cambios en los próximos años, se podía decir casi con toda seguridad que lo todo iba a continuar haciéndose de la misma manera, aún más, mi ellos pensaban en cambios, porque era la manera como siempre lo habían hechos sus padres, abuelos y las anteriores generaciones.

Hoy todos sabemos que no es así, nadie puede decir lo que ocurrirá en cinco años, menos en diez o más allá, tenemos algunas aproximaciones, pero con certeza nadie lo puede saber.

Uno de los escenarios donde ha habido espectaculares cambios es la manera como nos comunicamos o recibimos información; fue tan rápido que casi no nos dimos cuenta y para muchos estos grandes avances pareciera que siempre han estado allí y las nuevas generaciones, no comprenden como pudiéramos comunicarnos antes de la aparición de las redes sociales.

Ellos nacieron con las nuevas tecnologías, con tablets y teléfonos inteligentes, que son las herramientas con las cuales reciben y envían información, pero estas tecnologías también están cambiando y muy rápidamente y la inteligencia artificial, las está llevando a otro nivel, igual pasa con los asistentes virtuales, cada vez más “inteligentes”, más conocedores de todo.

Si algunos recordaran como se buscaba sobre algo que quisiéramos averiguar hace tan solo unas décadas, le vendría la memoria, la enciclopedia Barsa, el Tesoro de la Juventud o Diccionario Larousse, eran junto con la enciclopedia británica los libros de consulta, hoy es muy diferente, ya no necesitamos buscar en tomos o pasar paginas para encontrar un texto, solo basta con preguntarle a Alexa o a cualquier ayudante virtual; o si se quiere saber más, conocer diferentes puntos de vista con la información al instante y al día. Solo tienes que ir a: Google, YouTube; Wikipedia, solo por mencionar unos pocos buscadores en internet. SI, esto ha cambiado muchísimo y lo sigue haciendo.

Y esto es bueno, pero también como todo tiene su lado negativo, la información que nos llega en la mayoría de los casos está manejada de acuerdo a intereses políticos, privados, comerciales y esto hace que el sesgo con que se emiten la información solo obedezca a interese y beneficio de ciertos grupos poderosos, tenemos muchos casos en la internet que obedecen a estos intereses. Recordemos solo como se manejan en las campañas políticas las diferentes informaciones que nos llegan a cada momento, solo obedecen ideologías y factores que benefician a quienes están apoyando, muchas veces revestidos de falacias, el objetivo es capturar el mayor número de votantes y no solo en cuestiones de candidatos, si miramos con detenimiento recientes hechos relacionados con la supuesta guerra en Ucrania, solo vemos titulares con los que se anuncia que ya van a invadir las tropas rusas a Ucrania, es inminente, deben de salir todos los ciudadanos de los diferentes países, después no sabremos como evacuarlos, las embajadas están cerrándose y toda esta información, nos llegan por diferentes medios y la gran mayoría estamos creando en nuestras mentes escenarios apocalípticos, sin embargo, como decía un presidente de un pequeño (en territorio) país Centroamericano: “La verdadera guerra no está en Ucrania, está en Canadá, Australia, Francia, Bruselas, Inglaterra, Alemania, Italia… Solo quieren que mires para otro lado”

Todos hemos conocido la información que recibimos para el COVID, muchas de ellas con visos de teorias conspirativas, de falacias, que, si les van a inyectar un chip, que ya no seremos humanos, que las consecuencias solo las veremos en meses y años, que lo que se busca es enriquecerse un pocos con las ventas billonarias de vacunas y todo lo que rodea el procedimiento de inyectar a millones y millones, que esto o lo otro. Toda esta información ha llegado y nos sigue llegando a través de los medios y a la gran mayoría los convencen, en YouTube, podemos ver videos de personas que se acreditan gran autoridad para informar sobre los daños de las vacunas y defienden su postura mostrando estadísticas preparadas para tal fin.

Como dije las tecnologías son excelentes, pero como todo debemos ser muy cuidadosos al aceptar esta o aquella teoría, son muchos los intereses de grupos que los único que buscan es su propio beneficio. En un mundo tan desigual donde el poder económico esta en manos de unos pocos, donde la brecha entre pobres y ricos cada ves es más amplia, donde el conocimiento entre los que pueden conocer más gracias a que pueden tener las mejores plataformas y la mejor inteligencia artificial y los común y corrientes de la gran mayoría de las personas, aes más amplio, abre otro escenario: el de la pobreza de conocimientos…

