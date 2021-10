La Inteligencia Artificial (IA)

21 de octubre de 2021 – por: el director.

La revolución de la Inteligencia Artificial, o IA, se está convirtiendo ya en una realidad, y afecta a todas las partes de nuestra vida: los negocios, el ocio, las comunicaciones y los eventos, los viajes y el turismo todos ellos se verán modificados por nuestras interacciones con máquinas basadas en la Inteligencia Artificial.

El aprendizaje automático es un campo importante y floreciente, en el que muchos desarrolladores y empresarios trabajan para inventar máquinas que puedan imitar a los humanos en la forma de recibir y analizar datos, aprender de ellos y aprender cosas nuevas. En este campo del aprendizaje automático, la maquina aprende sin intervención humana y explora nuevas alternativas con mejor apreciación que la de los humanos y muchísimo más rápido, realiza cálculos que una máquina de las usadas actualmente tardaría meses y años en realizarlos, mientras que la IA puede encontrar soluciones a muy corto plazo; aunada a la computación cuántica, la inteligencia artificial va a cambiar nuestro mundo en muy poco tiempo. Muchas de estas aplicaciones ya están irrumpiendo en todos los campos empresariales y son usadas en el mundo científico y de investigación como la biometría y el reconocimiento facial y otros usos: en medicina y atención sanitaria, juegos con inteligencia similar a la humana, reconocimiento de imágenes con una precisión casi perfecta.

¿Y si llega el día en que la inteligencia artificial alcanzada sea mayor que la de muchos de nosotros? ¿Qué pasará cuando una inteligencia artificial sea capaz de entender las emociones humanas mejor que la mayoría de nosotros, pueda hacernos hablar con alguien en un idioma más fluido que el nuestro, pueda jugar en el campeonato mundial del juego Go sin ser derrotada por ningún ser humano, o cuando sea capaz de pasar la prueba de Turing? Pues te tengo la respuesta a estas preguntas: Ya estamos en este momento. Todo esto ya lo ha logrado con creces la Inteligencia Artificial.

Los beneficios que ya se están cosechando son innumerables. Las autoridades de inmigración reciben avisos anticipados de posibles terroristas. La fabricación está ya casi totalmente automatizada, con robots que construyen piezas para futuros cohetes, coches que aceleran hasta los 100 km/h en cuatro segundos y limpian los parabrisas de los automóviles mientras circulan por la carretera. Los ordenadores ya pueden hablar el lenguaje humano, lo que significa que la comunicación fácil a través de dispositivos no sólo será habitual, sino que se espera. Esto es importante porque abrirá las puertas a las personas que no pueden comunicarse eficazmente con otras para que disfruten de las oportunidades de la vida sin ser excluidas.

Máquinas que aprenden, piensan y sienten. Estos cambios no se producen todos los días. La inteligencia artificial avanza a una velocidad vertiginosa. Es muy probable que las máquinas superen la inteligencia humana ya en 2040, como predice Ray Kurzweil. Pero ¿cómo será el mundo cuando lo que más utilizamos, nuestro cerebro, pueda ser superado por un ordenador? Lo que pareciera como temas del mundo de la ciencia ficción, hasta hace algunas pocas décadas, ya no lo es, existen centros de investigación como Newralink, del visionario Elmos Musk, donde investigadores trabajan en una mezcla de ciencia futurista y cirugía cerebral. Vincular el cerebro humano directamente a los ordenadores y otros dispositivos electrónicos a través de implantes cibernéticos permite que la mente interactúe con aparatos y programas, y en eso consiste Neuralink un centro de investigación con grandes avances y aciertos sobre la interconexión de nuestro cerebro y la maquina y allí, si dejas volar tu imaginación, te encontraras con el fin de temas y doctrinas que siempre nos han parecido que vienen con nosotros desde el comienzo de la tierra, como por ejemplo: que todo tiene un fin que lo denominamos muerte, pero resulta que como lo veremos en otro editorial, la muerte no es el fin, la muerte es una enfermedad y como tal se puede curar, ya hay bastantes y serios avances sobre el envejecimiento de nuestras células y la manera de revertirlo, ya no es una utopía decir que con la juventud de nuestras células que ya no envejecerían, pudiéramos ser inmortales; un tema interesante, que lo plantearemos en un próximo editorial; por lo pronto, en cuanto al mundo fascinante de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático que no es otra cosa que, una técnica de IA mediante la cual el software “aprende” de los datos. Sus aplicaciones son infinitas, pero hasta ahora han tenido un gran impacto en el campo de la recuperación de información. Se pueden encontrar varios libros serios escritos por investigadores con muchos años de experiencia en este apasionante campo. Requiere cierta formación matemática, pero no conocimientos de programación. Los autores abarcan tanto los conceptos básicos como las técnicas más avanzadas, incluidas las redes neuronales convolucionales, las redes neuronales recurrentes, la memoria a largo plazo, el aprendizaje de representación y el modelado generativo.

Usted amigo lector debería tomarse su tiempo para leer sobre la Inteligencia Artificial y lo que rodea a este fantástico universo, de seguro descubrirá lo importante que es para usted conocer estos recientes avances y cómo la IA podría transformar su negocio y sus momentos de ocio. También puede conectarse a Internet y buscar más información: ¡el mundo de la IA tiene una cantidad casi inagotable de contenidos esperándole!

El director

Ing. Jairo Vargas

[email protected]

Latino News, LLC