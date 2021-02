La vacuna ya se hizo realidad en nosotros

22 de febrero de 2021 – por: El Director.

Quiero compartir nuestra propia experiencia, la mía y la de mi esposa Lucero, con las dos dosis que hemos recibido de la vacuna Pfizer contra el COVID-19.

Tuvimos la fortuna de ser vacunados con la primera dosis el 27 de Enero y nuestra experiencia fue afortunadamente muy positiva, aunque antes de inscribirnos aquí en Tampa, Florida, para ser participes del programa de vacunación, al cual clasificábamos por nuestra edad, sentíamos un poco de preocupación, por lo que se escuchaba sobre algunos casos en los que los vacunados sentían una serie de síntomas, algunos de ellos preocupantes; pensábamos positivamente y creíamos en los datos científicos que se publicaban en medios autorizados y respaldados por su Credibilidad.

Lo cierto es que esa mañana del 27 de Enero, muy temprano acudimos a la cita que nos habían programado en el Mall University de Tampa, sitio donde nos deberían aplicar la primera dosis de la vacuna Pfizer y aunque había una gran multitud de vehículos, la logística fue perfecta, avanzábamos lento pero sin demora, en el primer acercamiento a uno de los voluntarios, se nos preguntó si teníamos cita programada y se nos entregó un formulario para ser llenado por cada uno de nosotros. Costaba de preguntas básicas como nuestra información personal y sobre si teníamos algún síntoma que pudiera avisarnos de un posible contagio con COVID-19. Mientras avanzábamos por una ruta muy bien demarcada y con suficientes voluntarios, pudimos en cada parada del trayecto, llenar sin apuro el formulario; casi al final del trayecto personas muy cordiales, revisaron nuestra información e identificación, la cotejaron con los registros en sus tabletas y nos autorizaron avanzar hacia los puestos de vacunación propiamente dichos, allí muy formalmente las enfermeras voluntarias procedieron a la aplicación en la parte superior del brazo la vacuna y nos dieron a cada una tarjeta de registro donde figuraba nuestro nombre, fecha de nacimiento, tipo de vacuna (en nuestro caso Pfizer), un código correspondiente a la vacuna y el sitio donde se estaba colocando la vacuna.

Luego avanzamos hasta un lugar donde esperábamos alrededor de unos 15 minutos, por si se presentara alguna reacción adversa. Luego del plazo, se nos autorizaba salir recordándonos, traer el registro para la segunda dosis, en nuestro caso dentro de 3 semanas. Allí constaba la fecha: 16 de febrero.

A parte de un pequeño dolor, en mi caso, en el brazo donde me fue aplicada la vacuna, afortunadamente no tuve ningún síntoma, ni reacción alérgica en los siguientes días. Mi esposa, no tuvo molestias en el brazo, aunque si un poco de dolor de cabeza, que le paso al día siguiente.

Ya con más entusiasmo esperábamos la segunda dosis, la cual recibimos el pasado 16 de febrero en el mismos sitio (University Mall, Tampa, FL)

Para esta segunda oportunidad, habíamos recibido telefónicamente una confirmación de la fecha y la hora, aunque también lo habíamos hecho por la web, entrando al sitio correspondiente a nuestro condado en que actualmente vivimos, allí se nos dio un QR que fotografiamos. Eso facilitó el trabajo a las voluntarias para tomar nuestra información directamente del QR, sin tener que escribirlo en su tableta nuevamente.

Al igual que en la primera dosis, se nos comparó nuestra información con la del sistema y se procedió a colocarnos la segunda dosis y a esperar un tiempo en un sitio determinado para ello, por si alguna reacción se llegara a presentar.

Lo cierto es que han transcurrido ya tres días desde la segunda dosis y no hemos sentido ninguna reacción adversa, a mi esposa Lucero, nuevamente le sobrevino un poco de dolor de cabeza, que luego de un buen sueño, desapareció y a mí, un dolorcito en el brazo donde me la aplicaron, parecido al de la primera dosis, pero al día siguiente había disminuido, para desaparecer dos días después.

En nuestro caso la vacunación fue un éxito en lo que se refiere a los síntomas post vacunación y tenemos plena confianza en que la inmunización dure bastante, aun no se sabe con certeza cuanto tiempo, pues es muy nueva la vacuna y solo con el transcurrir de los meses conoceremos su efectividad, esperamos con optimismo que pase de un año.

Lo cierto es que el hecho de vivir aquí nos ha facilitado las cosas y esta temprana vacunación con las dos dosis, nos lo certifica. Agradecidos de todas las personas, científicas, investigadores, médicos, enfermeras, voluntarios y todas las personas que han hecho posible el desarrollo de esta vacuna, y su logística, que en nuestro caso Pfizer, nos ha brindado la posibilidad de pertenecer a ese reducido grupo que se ha inmunizado a la fecha. Eso no quiere decir, que abandonemos las medidas de seguridad que todos conocemos, somos conscientes que debemos seguir usando la mascarilla y cumplir con todas las normas de seguridad, pero estamos seguros que, hemos dado un gran paso para la eliminación del virus e invitamos a todos que, al igual que nosotros se hagan vacunar, solo así podremos acabar con esta pandemia.

El Director

Ing. Jairo Vargas

