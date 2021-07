Las escuelas de la ciudad de Tuscaloosa ofrecerán comidas gratuitas a niños de 18 años o menos

12 de julio de 2021 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias

Las escuelas de la ciudad de Tuscaloosa anunciaron que ofrecerán comidas gratuitas a niños de 18 años o menos durante julio como parte de su programa anual de alimentación de verano.

El distrito escolar dijo que las comidas estarán disponibles en cuatro escuelas de la ciudad de Tuscaloosa, incluida la Escuela de Artes Escénicas de Alberta, la Primaria Rock Quarry, la Primaria Skyland y la Secundaria Westlawn.

Los funcionarios del distrito dijeron que los niños pueden desayunar entre las 7:30 a.m. y las 8:30 a.m. y almorzar entre las 10:30 a.m. y las 12:30 p.m. dentro de una de las cuatro escuelas.

Los funcionarios del distrito dijeron que las bolsas de comida estarán disponibles los jueves, donde los niños pueden recibir las comidas de una semana.