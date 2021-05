Las escuelas del condado de Jefferson harán que las máscaras sean opcionales a partir del 1 de junio

26 de mayo de 2021 – Condado de Jefferson, Alabama – Agencias.

A partir de junio, las máscaras serán opcionales para los estudiantes, profesores, personal y visitantes de todo el sistema escolar del condado de Jefferson.

Las escuelas no requerirán prueba de la vacuna COVID-19 para ingresar, de acuerdo con la legislación firmada el lunes, que prohíbe los pasaportes de vacunas y exige que las empresas, universidades, escuelas y agencias estatales no puedan negar la entrada a las personas que no hayan recibido la vacuna COVID-19.

Sin embargo, se alienta a las personas a que sigan usando una máscara si no están vacunadas, y el superintendente del condado de Jefferson, Walter B. Gonsoulin Jr., instó a cualquier persona de 12 años o más a recibir la vacuna en un anuncio emitido.

“¡Por favor, cuando sea tu turno, vacúnate!” Gonsoulin dijo en el anuncio. “Este ha sido el año escolar más difícil de toda mi carrera. La pandemia no ha terminado, pero al menos estamos doblando una esquina”.