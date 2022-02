Las falsas noticias y las redes sociales

8 de febrero de 2022 – por: el director.

Es tan poderosa la influencia de las redes sociales y lo que se escribe en internet en la gran mayoría de las personas, que muchos pierden el razonamiento, ya no analizan ni investigan otras fuentes, sino que creen todo lo que allí se dice. Esta incursión en su mente, casi sin darse cuenta, de lo que se lee y ve, los hace supuestamente conocedores de variados temas; la facilidad de acceso a estas plataformas, hace que cualquiera pueda encontrar respuestas a sus preguntas y conocer sobre el tópico que quiera conocer; eso está muy bien, pero si no se investiga en diferentes fuentes sobre lo que nos pudiera interesar y sobre todo, cuando de noticias y teorias sensacionalistas o conspirativas se trata, podemos informarnos equivocadamente y cada vez más, continuar sumergiéndonos en esas corrientes erradas. Debemos ser muy cautelosos y “no tragar entero” como se dice en el adagio popular, informarse someramente en las plataformas sobre cualquier tópico no nos hace profundamente “conocedores del tema” y podemos esparcir en charlas familiares o con amigos, conocimientos falsos, convenciendo a otros de lo que leyó en estas plataformas es la verdad, no debemos creer todo lo que allí se expone; adentrarnos en el tema e investigar en otras fuentes, quizás nos acerque más a la teoría correcta.

Si, en las diferentes plataformas podemos encontrar todo tipo de información, no importa el tema que se abarque: salud, ciencia, politica, religión, inmigración, etcétera, lo que se lee en las plataformas pudiera ser o no, verdad y si no se investiga más sobre el tema pudiera instaurar “conocimiento errado” entre los que abordan los temas en internet, esta manera de adquirir información crea personas sin razonamiento, sin que se detengan a pensar sobre lo que se está planteando, se asume que es verdad lo que allí se dice y se utiliza en cualquier conversación.

Desafortunadamente las redes están llenas de falsedad, de lo que se conoce en inglés como fake news. Las redes sociales permiten que la información sea trasmitida de manera más rápida llegando a muchísimas personas en poco tiempo. Desafortunadamente esto también ha motivado la propagación de noticias falsas, lo que constituye un serio riesgo en especial cuando se abordan temas delicados como las elecciones presidenciales o la pandemia de coronavirus.

Lo inquietante es que este problema tiende a empeorar y continuará presente en las redes sociales. La desinformación está creciendo de forma alarmante.

¿Y porque se ha disparado el número de fake news? Muchos apuntan a la falta de regulación, se debería obligar a la transparencia, darle al usuario un mayor control sobre sus datos, pero también se necesitan auditorias independientes que apoyados en nuevas tecnologías puedan evaluar los algoritmos de las redes sociales. Los creadores de estos algoritmos muchas veces son sesgados en lo que se refiere a razas y género, agravando el problema de la desinformación.

Últimamente el problema de las falsas noticias se ha vuelto más grave, llegando incluso a provocar la muerte en el caso de la pandemia por COVID-19. Otro aspecto que contradice los principios para que fueran creadas las redes sociales, que no era otro que el de unir a las personas, las falsas noticias pueden llegar a profundizar el distanciamiento entre ellas. Esto hace que los ciudadanos que leen y ven noticias en las redes sociales se vuelvan insolentes no solo con respecto a las instituciones establecidas si no también con respecto a otros votantes, muchos expertos apuntan a que plataforma como Facebook, será la herramienta utilizada con mayor frecuencia para compartir propaganda politica, lo que puede derivar en un explosivo aumento de noticias falsas.

La mayor parte de la desinformación no es el resultado de un malentendido inocente, es el resultado calculado para promover una agenda politica o ideología.

Ante este escenario de desinformación ¿Cómo podemos protegernos de las falsas noticias que inundan las redes sociales?

Ante todo, investigando más, no creer todo lo que allí se dice, mirar otros escenarios de la misma noticia, analizar el contenido inteligentemente, consultando fuentes serias. Podemos incluso preguntar en estas plataformas sobre la veracidad de tal u otra cosa, de seguro nos vamos a sorprender de lo que creíamos que era cierto, no es más que otra noticia falsa que quiere cambiar nuestra forma de pensar, paradójicamente las mismas plataformas que pudieran estar brindado desinformación, también pueden servirnos para encontrar preguntando e investigando otros conceptos que puedan ayudarnos a acercarnos más a la verdad. Siempre se debe analizar cualquier tema desde la otra orilla, darle a nuestra mente la oportunidad de razonar desde diferentes puntos de vista. Alguien decía: existe tu verdad, mi verdad y la verdad…

El director

Ing. Jairo Vargas

[email protected]

Latino News, LLC