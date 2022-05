Latino News 25 años

5 de mayo de 2022 – por: el director.

El recorrido del periódico Latino durante estos 25 años ha sido un gran reto para quienes desde un principio nos comprometimos con el propósito de llevar información, conocimiento y solidaridad a una comunidad huérfana de un medio en su idioma en ese entonces. Cuando miramos retrospectivamente los caminos recorridos nos sentimos orgullosos de lo realizado, crecimos junto a los avances tecnológicos que cada día nos traían nuevas rutas para llegar de diferentes formas a una comunidad que también progresaba, se hacía más fuerte y protagonista del desarrollo de esta nación.

La comunidad crecía y también sus necesidades, pero su gran capacidad de trabajo, que desde siempre ha sido una de sus características más importante, desplazaba fácilmente a quienes desempeñaban oficios en los diferentes campos siendo empleada principalmente en la construcción, el agro y en las fabricas de cadena donde se necesitaban personas con dedicación y gran capacidad de trabajo.

Con el paso de los meses y años florecieron diferentes tipos de empresas latinas que buscaban atender la creciente comunidad hispano hablante y no tardaron en aparecer los grandes supermercados, las iglesias también facilitaron el advenimiento de nuevos feligreses ofreciendo servicios en español y muchos de los negocios establecidos que, conociendo de las grandes oportunidades de mercadeo que podían surgir de la comunidad latina, ingresaron a su plantilla de trabajo personas que hablaban también español.

Si, el crecimiento del periódico Latino fue paralelo al de la comunidad hispana y los condados cada vez en mayor numero fueron acogiendo las páginas del Periódico Latino.

Cuando iniciamos en Gadsden, hace 25 años. Como ya lo he contado en otros editoriales, su nacimiento fue en una iglesia católica, Saint James, donde gracias al apoyo de su párroco, el Rvd. Padre Kevin, se imprimieron en el mimeógrafo de la sacristía las primeras 500 páginas de una edición de tamaño de hoja de carta, su nombre era diferente: “Una ventana al mundo Latino” , que por sugerencia de una amable persona, nos pidió que lo cambiáramos por ser muy largo y así, Latino, fue el nombre como todos conocen ese medio que semanalmente, todos los viernes, llega a sus manos.

No fue fácil llegar en sus inicios con este medio de información a otras ciudades, factores como la falta de conocimiento de los lugares y sus vías de acceso, dificultaba el desplazamiento a los sitios donde pudiéramos hallar latinos, al igual que apuros con el idioma, eran en definitiva circunstancias adversas, pero eso no nos detuvo, usábamos los mapas para ir de un sitio a otro, por sugerencia de algunos hispanos que nos indicaban que en tal ciudad, pudiéramos encontrar más latinos, claro, faltaban unos pocos años para que aparecieran los GPS, Alexa, Siri, etc., no los sonábamos en ese entonces, el mapa era nuestro único medio para ir a otras ciudades. Y como nos alegrábamos cuando encontrábamos a algún hispano y nos contaba, luego del primer susto, al ver para su tranquilidad que también éramos hispanos, donde pudiéramos encontrar algún negocio latino.

La respuesta siempre ha sido muy positiva desde sus inicios de toda la comunidad incluyendo la anglosajona, que extrañada, veían con curiosidad un medio en español. El Periódico Latino siempre ha tenido una gran acogida, al igual como en su momento, lo tuvieron, otros medios con el que incursionó Latino News, convirtiéndose en pionero de medios como: LatinoMix, la primera radio que trasmitía, música de nuestros países y noticias de lo que pasaba a nuestro alrededor, o como lo fue en su momento el directorio telefónico de Alabama en español, “Páginas Amarillas del Latino” , que por siete años brindó información sobre los negocios latinos del estado y también de los grandes distribuidores desde Atalanta; si, fueron momentos importantes y de todos los logros nos sentimos orgullosos, gracias a la comunidad latina, que nos ha respaldado.

Hoy todo cambia muy rápidamente y son las redes sociales las que han traspasado fronteras y allí también está Latino News, con su versión digital de la edición impresa de todos los viernes, su fuerte presencia en la red social Facebook, que nos ha premiado por nuestra labor; Instagram, Twitter, YouTube y nuestra Web, son plataformas con las que cada vez más alcanzamos dentro y fuera del estado la comunidad inmigrante. Como lo dije anteriormente crecemos de la mano de los avances tecnológicos y vendrán nuevos desarrollos tecnológicos, esos desconocidos escenarios ahora, serán en poco tiempo de común uso y servirán como nuevos medios para llegar a nuestra comunidad latina, porque somos innovadores y estaremos con el cambio positivo para alcanzar nuevos retos.

25 años al servicio de la gran comunidad Latina, es un trabajo que nos enorgullece y nos honra; consciente de nuestra responsabilidad somos fieles a nuestros principios: veracidad, seriedad, compromiso y amor por todo lo que hacemos en bien de nuestro lectores y video escuchas; nos vislumbran nuevos retos y Latino News estará siempre listo para superarlos porque tiene un gran equipo de personas comprometidas y una comunidad que siempre nos ha apoyado, esas han sido las claves de su permanencia durante estos 25 años.

El director

Ing. Jairo Vargas

[email protected]

Latino News, LLC