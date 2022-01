Madre y 2 niños mueren en incendio de una casa en Haleyville

3 de enero de 2022 – HALEYVILLE, Alabama – Agencias.

Una madre y sus dos hijos murieron en un incendio en una casa el lunes por la mañana en Haleyville.

Según la forense del condado de Winston, Tracey Holley, el lunes por la mañana se informó de un incendio en una casa en el bloque 2900 de la 11th Avenue, donde murieron Cara Evans, de 44 años, y sus dos hijos, Annabelle de 8 años y Jacob de 4 años. Holley dijo que fueron declarados muertos en el lugar.

“Como familia escolar estamos devastados por la pérdida de 2 de nuestros preciosos estudiantes de la primaria Haleyville, Annabelle y Jacob Evans”, decía un mensaje de las escuelas de la ciudad de Haleyville en la página de Facebook del sistema escolar. “Les pedimos que mantengan a esta familia, a nuestros maestros y personal y a los amigos de estos preciosos niños en sus pensamientos y oraciones”.

El sistema escolar anunció que abrieron una cuenta en el First National Bank para ayudar a cubrir los costos del funeral, así como para ayudar al esposo de Cara. La cuenta está bajo Haleyville Elementary: In Care of the Ricky Evans Family.

La causa del incendio está bajo investigación.