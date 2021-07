Más de $ 10 millones se destinarán a 40 hospitales rurales en Alabama

16 de julio de 2021 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Más de $ 10 millones en fondos federales para el alivio del coronavirus, se dividirán entre 40 hospitales rurales en Alabama, en un esfuerzo por ayudar a apoyar los esfuerzos de respuesta al COVID-19.

El objetivo general de la financiación, es proporcionar a los hospitales rurales suficientes suministros para pruebas de COVID-19 y apoyar los esfuerzos de mitigación que funcionan mejor en sus comunidades.

Williamson dice que los hospitales rurales que son elegibles para la financiación deben tener menos de 50 camas y ser considerados hospitales de acceso crítico.

Para muchos hospitales rurales, COVID-19 llegó en el momento equivocado.

“Antes de la pandemia, más del 90 por ciento de los hospitales rurales de Alabama perdían dinero, perdían dinero en operaciones o estaban perdiendo dinero en ingresos salariales totales, y hemos tenido siete hospitales rurales cerrados en la última década”, dijo Williamson.

El senador de Alabama Bobby Singleton, dice que los problemas financieros son causados ​​por varios problemas.

“Algunos (hospitales) le deben al IRS, o deben impuestos estatales, impuestos atrasados; no es una mala gestión ni nada por el estilo, es solo el hecho de que no tienen pacientes a largo plazo en cama. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser innovadores”, dijo Singleton.

Sin embargo, la expansión de Medicaid en todo el estado de Alabama, podría ser una solución para ayudar a mantener abiertas las puertas de los hospitales rurales, dice Singleton.

“El gobierno federal ha establecido allí, la fórmula para nosotros. Estamos trayendo $ 2.4 mil millones al estado de Alabama. Es la oportunidad y el momento para que el gobernador amplíe Medicaid. No me importa si lo llama “Kay Care”, no me importa cómo lo llamen. Pero tenemos que hacer eso para ayudar a evitar que cierren nuestros hospitales rurales”.

Singleton también sugirió que otra forma de ayudar a mantener abiertos los hospitales rurales, sería ofrecer servicios de salud mental y abuso de sustancias dentro de esas instalaciones.