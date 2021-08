Más de 500 casos de COVID-19 en las escuelas del condado de Madison

18 de agosto de 2021 – Condado de Madison, Alabama – Agencias.

El distrito escolar del condado de Madison actualizó su tablero COVID-19 esta semana, mostrando más de 500 casos positivos del virus.

Hay 503 casos positivos reportados hasta el 18 de agosto. Esto ocurre dentro de las dos semanas posteriores a la apertura de las escuelas para el semestre de otoño.

Las escuelas están agrupadas en “familias” en el panel del distrito escolar.

Casos positivos por familia escolar:

La familia Buckhorn tiene un total de 135 casos positivos.

La familia Hazel Green tiene 69 casos positivos.

La familia del condado de Madison 61 casos positivos.

La familia New Hope tiene 35 casos positivos.

La familia Sparkman tiene 199 casos positivos.

Madison Co. Virtual Academy tiene 3 casos positivos.

MAdison Co. Career Tech / PACE tiene 1 caso positivo.