12 de julio de 2021 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias

Matan a hombre mientras salía de su casa para trabajar en el este de Birmingham

Se está llevando a cabo una investigación después de que un hombre fuera asesinado a tiros en el patio delantero de una casa en el este de Birmingham.

El oficial de policía de Birmingham, Truman Fitzgerald, dijo que los oficiales de East Precinct fueron enviados justo antes de las 4:30 a.m. a la residencia en el forense de 85th Street de Third Avenue North. Cuando llegaron, encontraron a la víctima inconsciente en el patio. Le habían disparado varias veces.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Birmingham declaró a la víctima muerta en el lugar. Su identidad no ha sido revelada.

La víctima vestía un chaleco de trabajo reflectante amarillo. La policía colocó al menos cuatro marcadores de casquillos alrededor de su cuerpo.

Los vecinos informaron haber escuchado disparos rápidos poco antes de que se hiciera el descubrimiento.

Fitzgerald dijo que la víctima y un par de personas más abandonaron la casa para dirigirse al trabajo. “Un sospechoso desconocido se les acercó y comenzó a disparar contra uno de los individuos”, dijo. “Desafortunadamente, esa persona falleció”.

Después de disparar los tiros, el sospechoso huyó a pie.

La víctima es el homicidio número 63 de la ciudad en Birmingham en lo que va de año. De ellos, cuatro han sido declarados justificables y, por lo tanto, no se consideran criminales.

En todo el condado de Jefferson, ha habido 112 homicidios, incluidos los 63 en Birmingham.

Cualquier persona con información debe llamar a los detectives de Birmingham al 205-254-1764 o Crime Stoppers al 205-254-7777. También se pueden hacer sugerencias a través de la aplicación de BPD.