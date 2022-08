Mujer del condado de Shelby sentenciada a prisión por malversación de fondos de HOA

24 de agosto de 2022 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Una mujer del condado de Shelby fue sentenciada el martes, por malversar más de $1 millón de su antiguo empleador y las asociaciones de propietarios que administraban.

Aimee Louise Statham, de 47 años, de Chelsea, fue sentenciada a 40 meses de prisión por fraude electrónico. Statham se declaró culpable del cargo en abril.

Según el acuerdo de culpabilidad y las pruebas presentadas antes de la sentencia, entre enero de 2018 y agosto de 2021, Statham desfalcó a su ex empleador, Rouland Management Services (RMS), y a las asociaciones de propietarios que administraba RMS.

“Statham emitió cientos de cheques no autorizados pagaderos a su nombre desde las cuentas bancarias de HOA y realizó transferencias de dinero electrónico interbancarias no autorizadas entre las cuentas bancarias de HOA y la cuenta bancaria de RMS, que luego se transferiría a sí misma”, afirmaron los fiscales en un comunicado de prensa. “Para perpetuar y ocultar su plan, Statham alteró los extractos bancarios mensuales de las HOA, al eliminar las transacciones no autorizadas. Statham usó los fondos robados para alimentar su adicción al juego. La pérdida total superó los $ 1.4 millones”.