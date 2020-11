No todo lo que lee es verdad, debe investigar

12 de noviembre de 2020 – por: El Director.

Las noticias provenientes de los medios y de aquellos que consideramos muy serios, informan de una manera sesgada y los titulares ofrecen a lector una información que no refleja el contenido real de la noticia, solo buscan capturar su atención, para obligarlo inconscientemente a sumergirse en la nota que al final de cuentas difiere en gran medida del enunciado. Solamente toman una frase un fragmento de la noticia, pero que puesta en un titular es lo que el lector ve inmediatamente y piensa que es lo mas importante. Los medios nos manejan desde hace mucho tiempo y las personas creen todo lo que ellos dicen, lo creen de verdad.

Pero esto no debiera ocurrir, si nosotros investigamos y buscamos diferentes lados de la noticia, muy seguramente nos sorprenderíamos; recuerda que cada nota tiene por lo menos dos verdades, la del medio que está convenciéndote de que esa es la verdad y la verdad, que la mayoría de las veces ni nos molestamos por indagar.

Y ahora hay más formas de contar historias, las redes sociales nos presentan todo un campo donde podemos sembrar “nuestras verdades” y conseguir muchos seguidores, muchos “me gusta”, cualquiera puede subir una nota, un video y entre más extraño, más inverosímil, mejor. Muchas de las personas que lo leen y ven, creen que eso es verdad, no se preocupan por buscar si lo que se afirma allí es cierto, o tiene fundamento alguno; la gran mayoría de lo que vemos en las redes, no es verdad o lo es en parte y lo malo es que lo creemos, muchos piensan que si está en internet o lo que se ve en un video es completamente cierto. Pero la verdad es que muchos de ellos no lo son.

Usted también puede investigar y va a encontrar que los grandes medios a nivel mundial están manejados por solo seis grupos, ellos controlan el 70% del negocio global. Los seis grandes conglomerados transnacionales –aunque todos tienen sede en Estados Unidos– son Time Warner, Disney, NewsCorp (recientemente fusionada con 21st Century Fox), NBC Universal, Viacom y CBS (estas dos últimas se podrían volver a fusionar pronto). Un informe de Reporteros sin Fronteras denunciaba que, si en los ochenta había cincuenta grandes empresas en los Estados Unidos que controlaban el 90% del sector, en la actualidad esta cantidad se había reducido a seis.

Los seis supergigantes de la comunicación controlan el 70% del negocio en todo el planeta y son propietarios de unos 1.500 periódicos, 1.100 revistas, 2.400 editoriales, 9.000 emisoras de radio y 1.500 cadenas de televisión. “Ellos son los que deciden qué tenemos que ver en la televisión, cuál es la agenda y qué tema es más noticia que el resto”, como lo denuncia Jesús González Pazos en el libro Medios de comunicación: ¿al servicio de quién?

Uno de los grandes magnates de la comunicación global es Rupert Murdoch, el dueño de NewsCorp, que extiende su negocio desde Australia (Herald Sun, The Australian) hasta los Estados Unidos (Fox News, Wall Street Journal o New York Post) pasando por el Reino Unido (BSkyB, Sun, Times).

En Europa, según la misma investigación elaborada por González Pazos, los grandes grupos multimedia son hoy el alemán Bertelsmann, la británica BBC, los franceses Vivendi y Lagardère, el italiano MediaSet (fundado por Silvio Berlusconi) o el español Prisa. Y en América Latina, destacan cuatro grandes conglomerados más: Televisa en México, Globo en el Brasil, Clarín en Argentina y el Grupo Cisneros en Venezuela, además de los intereses de empresas españolas de comunicación como Prisa.

Y hay más: En la era de la revolución tecnológica, también han entrado en el mercado mediático, sobre todo el audiovisual, los gigantes de Internet como Google –que compró el principal canal de videos del mundo, YouTube, por 1.300 millones de dólares en 2006–, Facebook –que ha adquirido WhatsApp e Instagram–, Apple –que ha hecho una enorme apuesta por la televisión en línea a la carta para competir con Netflix y HBO–, Amazon –y su apuesta por Amazon Prime Videos–, Yahoo! o Microsoft

Entonces son ellos los que nos informan en estas recientes elecciones, que aún no han terminado, quien es el presidente proyectado en Estados Unidos hasta estos momentos, nos dan las cifras y dirigen los titulares que deben de aparecer en cada medio o red social, son los que dicen que subir y de que candidato a la TV

La manipulación de los medios de comunicación consiste en una serie de técnicas relacionadas entre sí con las que miembros de un determinado grupo crean una imagen o una idea que favorece sus intereses particulares.

En resumidas cuentas, nos manejan con la información y nos dicen que creer, somo prácticamente sus esclavos, pues manejan nuestra mente, sin siquiera que nos demos cuenta.

Yo con mi voz de aliento, no puedo cambiar el mundo, pero es mi deber denunciar que los grandes medios nos manejan la información, que publican lo que quieren ellos que creamos (esto no es nuevo), pero es nuestro deber investigar, “no tragar entero” y denunciar si no hay transparencia en las informaciones si están sesgadas por oscuros intereses de estos grandes grupos que quieren que creamos solo lo que a ellos les conviene. ¡Investigue, profundice!

El Director

Ing. Jairo Vargas

