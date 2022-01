Nuevos propósitos para el 2022 son más difíciles de cumplir

10 de enero de 2022 – por: el director.

Al inicio del año, por regla general, los propósitos abundan. Y los hay de diferentes aspectos, sin embargo, de esto no trata este editorial. El echo en que estos dos últimos años las condiciones extrañas que nos rodean hacen el cumplimento de cualquiera que nos propusiéramos tenga un grado más amplio de dificultad, por ejemplo: si eres de los que cada inicio de año, haces el propósito de bajar de peso y para ello esta entre tus objetivos ir con mas frecuencia al gimnasio, puedes encontrar que no hay muchos lugares que ofrezcan plenas garantías para protegerte de un contagio, aún más, muchos de estos centros han cerrado por la poca asistencia debido a la pandemia, entonces, tienes que recurrir a planes alternativos, quizás hacer gimnasia en casa o un plan alimenticio balanceado, pero todo esto conlleva un mayor grado de dificultad al propósito de ir a un gimnasio con ejercicios dirigidos y quizás acomodado a tus necesidades de perder peso, era uno de tus propósitos, pero la pandemia lo trastocó todo.

Si el propósito era este año viajar por ejemplo en un crucero, seguramente este plan, lo cancelaste por las altas probabilidades de infección con COVID-19. Pero si usaras otro medio de transporte, también lo pensarías porque seguramente al país o países que eligieras, las restricciones y reglamentaciones, dificultan visitar estos lugares y para quedarte encerrado en un hotel, sin poder disfrutar plenamente de una visita turística, a lo mejor no vale la pena.

O si eres de los que piensan este año voy a comprarme una casa, quizás en este propósito debes analizar más variables que si no estuviéramos en medio de una pandemia. La empresa en la que trabajas pudiera estar pasando dificultades y ante esta situación, nadie puede estar seguro en su trabajo y quizás esta situación te haga aplazar la compra de la casa, o del auto.

La realidad es que mientras para muchas empresas la pandemia ha sido beneficiosa, para otras no tanto y para otras las tiene al borde del cierre o ya tuvieron que hacerlo. De todas formas, a lo largo; si la pandemia no la podemos controlar y por el contrario aparecen nuevas mutaciones, todos nos vemos perjudicados, nuestros ingresos se recienten grandemente y no habrá economía que permitas realizar nuestros propósitos de cada inicio de año.

Por más que algunas empresas se hayan beneficiado con el COVID-19, de todas formas, son los compradores minoristas los que mueven la producción de la empresa y si esos compradores han perdido el poder adquisitivo, no podrán comprar lo que esa empresa tenga, así sea de gran necesidad para el comprador minorista, poco a poco irán mermando la cantidad hasta que su economía se lo permita y de seguro que esta gran cantidad de personas si hizo algún propósito para este 2022, termine por cancelarlo.

Como ven, en tiempos de pandemia, el futuro es incierto, nadie puede asegurar con certeza cuándo se va a salir de este COVID-19, el 2022 se ve desde sus inicios con pandemia y algunos como Pfizer hablan del 2024 para salirnos de este virus, sin embargo, como dicen muchos la vida continua, pero en que forma.

Debemos, desde luego, tener metas, hacer propósitos, pero ahora teniendo en cuenta una nueva variable en nuestra fórmula: COVID-19; no digo que no se puedan cumplir las metas, solo que va a ser más difícil que cuando no lo había. Desde luego, ahora con toda seguridad enfrascarnos en un nuevo proyecto, va a tener un mayor porcentaje de éxito, porque ahora medimos con más cautela y seguridad nuestra toma de decisiones, porque hemos mirado muy bien los pros y los contras ya que con esta nueva variable debemos ser extremadamente cautelosos e inteligente para que podamos cumplir con nuestro propósito para el 2022

Si. Inicia un nuevo año. Si, con incertidumbre, Si, muy diferente a otros, pero estamos capacitados para afrontar todo tipo de dificultades, el ser humano tiene esa gran capacidad de poderse acomodar a las situaciones que se presenten en su camino.

Estoy seguro de que los propósitos que cada uno de ustedes haga se van a poder realizar, si, con un poco más de esfuerzo y tenacidad, pero se van a lograr.

Un Feliz y muy saludable nuevo año. Gracias por leer mis editoriales, espero como siempre que sean de gran ayuda para todos.

