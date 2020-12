Política Vs las necesidades de millones

10 de diciembre de 2020 – por: ElDirector.

Hay que ponernos en los zapatos de los que se han quedado sin empleo, de los que la ayuda del gobierno ya toca a su fin, de los que no pueden pagar la renta y se van a tener que ir a dormir prácticamente a la calle, de todos los millones de personas que hasta hace muy poco tiempo vivían en un mundo tan diferente al que hoy a todos nos toca vivir; un mundo que ni en sueños, ni en nuestra peor pesadilla lo imaginábamos. Hoy, hasta los grandes bancos de alimentos están ya tocando fondo por falta de recursos.

Lo mas triste es que hay solución para todos ellos y esto es con ayudas económicas que logren solventar la situación que ya muchos viven y a la que otros se les unirán al finalizar este año.

¿Y quien tiene esa fórmula salvadora?

Fácil, el Congreso, claro, como ellos no están con la necesidad de los que esperan con ansias ese dinero, pareciera como si no les importaran, ¿será entonces, que la gente no les importa?

Una sola decisión, podría poner fin a tanto sufrimiento, ¿porque no lo hacen entonces? ¿Pesan más los intereses políticos que el dolor de millones? Esa es la realidad, desde hace varios meses hay proyectos aprobados incluso con el visto bueno en el Senado de ambos partidos, pero la Cámara no se pone de acuerdo y no lo aprueban, como si la necesidad de muchos pudiera esperar, decirle a una madre que este mes no, pero que el año entrante si, como si el hambre se pudiera aplazar y aplazar, ¿qué pasa señores del congreso?, aprueben lo que sea, que esto puede calmar las necesidades de muchos, y se dan ustedes, más bien, más tiempo para llegar a un consenso, creo que mejor, mientras el grueso de las personas que esperan esta ayuda pueden sobrevivir, pero dilatar y dilatar una decisión que pudiera en un momento cambiar lo todo, está causando demasiado dolor y angustia.

Y algo muy importante con respecto a esta ayuda que muchos creen que es un regalo: No lo es, es un derecho ganado por todos los años de trabajo ayudando a levantar esta nación hasta la cúspide de las naciones, no es un regalo, el gobierno tiene el derecho de protegernos a todos y más, cuando la situación se torna difícil, es el momento de demostrar porque es la nación más prospera y poderosa del mundo. Es el memento de velar por los suyos en los tiempos de trance.

Pero es muy triste que enfrascados en discusiones políticas tanto republicanos como demócratas, no sientan realmente este sufrimiento de millones.

En estos momentos en la mesa de negociaciones se encuentran proyectos de ayuda, pero sin una respuesta de acuerdo para hacerlos efectivos ya.

¿Qué pasaría si los beneficios de la Ley CARES expiran y no existe una nueva ley de ayuda económica sin un cheque de estímulo?

Cerca de 21 millones de personas deberán comenzar a hacer sus pagos de préstamos estudiantiles. 125,000 empresas perderán los incentivos fiscales por no despedir a los trabajadores. 150,000 millones de dólares de ayuda al gobierno estatal y local terminarán. 7 millones de trabajadores y contratistas perderán sus beneficios. 5 millones se quedarán sin cheques de desempleo. Y millones de personas se enfrentarán a desalojos. La Ley CARES estableció múltiples programas con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2020. Además de los cheques de pago directo, el proyecto de ley de rescate también extendió los beneficios de desempleo para los nuevos solicitantes a 39 semanas en lugar de las 26 semanas típicas establecidas por los estados. Esas semanas adicionales desaparecerán excepto en aquellos estados que ya establecieron un período de tiempo más largo hasta el 2021. Hasta el momento no se tienen novedades de un acuerdo entre los partidos políticos ni por parte del gobierno de Estados Unidos hasta que Joe Biden tome posesión en el cargo el 20 de enero. Por lo que ahora el presidente Donald Trump tendría que firmar cualquier paquete de ayuda que pase por el Congreso, que sería la única manera de conservar las prestaciones de desempleo mejoradas antes de que expiren el 31 de diciembre.

Esperemos y confiemos que diciembre con su espíritu navideño, a pesar de la pandemia, toque el corazón de los congresistas y logren llegar a un acuerdo por el bien de todos y distribuyan rápidamente las partidas que requieren todos los que esperan y esperan por esto, en un mundo globalizado por la pandemia.

El Director

Ing. Jairo Vargas

[email protected]

Latino News, LLLC