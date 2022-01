Residentes del condado de Shelby sin agua durante casi 5 días

4 de enero de 2022 – CONDADO DE SHELBY, Alabama – Agencias.

Familias afirmaron que no tienen agua corriente en un complejo de apartamentos en el condado de Shelby.

Vecinos de la Abadía de Inverness dijeron que se les cortó el agua el jueves alrededor del mediodía y que aún no se ha restaurado. El complejo informa que el culpable es una tubería rota en la propiedad.

La vicepresidenta regional de Abbey Residential Services, Katie Tillman, dijo que hay 801 propiedades en Abbey en Inverness y que la mayoría de las casas se ven afectadas con poca presión de agua o sin agua.

“No sabes lo importante que es el agua hasta que no la tienes durante unos días”, dijo Stuart Watson. “Supongo que si es un problema, es por eso que están todos aquí, pero a mí me hubiera gustado haber sabido que alguien se habría preocupado por mí lo suficiente como para llamarnos y arreglar un plan. No para llegar a este punto “.

Por teléfono, Tillman dijo que los equipos encontraron una línea de agua subterránea protegida por concreto que se había inundado y colapsado. Esto luego provocó que el suelo se volviera inestable y las tripulaciones no pudieran ubicarlo y acceder a él de manera segura.

“Mi mayor frustración fue la falta de comunicación”, dijo Cyndy Gurley. “No siento que hayan sido completamente honestos con la comunicación”.

Un sentimiento compartido por ambas familias. Cyndy Gurley ha estado acarreando baldes de agua de la casa club para descargar sus inodoros.

“Estoy tomando baldes, baldes grandes de un galón, vertiéndome el agua en mí y tirándola”, dijo Gurley.

Ambas familias dicen que el complejo suele ser bueno para devolver llamadas de mantenimiento y enviar notificaciones, pero apenas han obtenido información sin ser persistentes.

“Si no puede conseguir mano de obra aquí debido a las vacaciones, comuníquenoslo”, dijo Gurley.

Tillman dijo que el complejo se dio cuenta de que levantar el concreto requería una grúa y dijeron que no pudieron ubicar una debido a las vacaciones.

“Si es algo tan serio y estás hablando de vidas, estás hablando de salud, creo que eso triunfa sobre las vacaciones”, dijo Watson.

Ahora, en el día cinco, el complejo acaba de agregar baños portátiles. El complejo no cobra alquiler hasta que se restablezca el agua.

“Siento que si no hubiéramos tomado estos pasos para hacer esto, ellos no habrían hecho nada”, dijo Gurley.

Gurley dijo que ha vivido en el complejo durante tres años. Watson ha vivido allí alrededor de ocho. Ninguna familia planea quedarse una vez que finalice el contrato de arrendamiento.

Estas familias están pidiendo una mejor comunicación para avanzar con más ayuda.

Tillman tenía la esperanza de que se restaurara el agua al final del día del lunes, pero no ha recibido confirmación de los residentes afectados. Si se ha visto afectado, le recomendamos que se comunique con el seguro de inquilino para saber cómo puede obtener un reembolso.

La Abadía de Inverness está trabajando con la EMA del condado de Shelby y el Departamento de Salud del condado de Shelby para restaurar el problema, según Tillman.